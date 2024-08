Tone de peşti morţi în oraşul-port Volos din Grecia / Cum s-a ajuns la al doilea dezastru ecologic din ultimul an

Starea de urgenţă a fost declarată în oraşul-port Volos din centrul Greciei pentru a face faţă consecinţelor unei poluări marine cauzate de tone de peşti morţi, relatează AFP.

Secretarul general al Protecţiei Civile din Ministerul pentru Criză Climatică, Vassilis Papageorgiou, a anunţat că „a fost declarată stare de urgenţă pentru protecţie civilă în municipalitatea Volos (…) din regiunea Tesalia, pentru a răspunde nevoilor de urgenţă şi pentru a gestiona consecinţele poluării marine care a avut loc în Golful Pagasetic”, conform agenţiei de ştiri ANA, transmite Agerpres.

Acesta este al doilea dezastru ecologic care loveşte portul Volos, situat la 330 km nord de Atena, după inundaţiile care au afectat regiunea Tesalia anul trecut.

Environmental Crisis in

📌 #Volos | #Greece 🇬🇷

The picturesque port of Volos has turned into a scene of environmental distress as it’s inundated with tons of dead fish, a stark aftermath of last year’s catastrophic floods. This ecological disaster not only paints a grim… pic.twitter.com/JwEfWcgp4U

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) August 29, 2024