Toate cele cinci albume One Direction au revenit în top 40 în Marea Britanie după moartea lui Liam Payne/ Albumul solo al artistului a reintrat în top 100

Toate cele cinci albume de studio ale trupei One Direction au revenit în top 40 din Marea Britanie, în urma decesului fostului membru Liam Payne, scrie SkyNews.

Cântărețul a murit la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la balconul de la etajul al treilea al hotelului Casa Sur din Buenos Aires, Argentina, săptămâna trecută. Albumul trupei din 2013, Midnight Memories, care conține piese de succes precum Best Song Ever și Story Of My Life, revine pe locul 13 în topul albumelor din Marea Britanie, în timp ce ultimul lor album, Made In The AM (2015) a ajuns pe locul 21, potrivit Official Charts Company.

Pe locul 22 se află albumul trupei din 2014, Four. Take Me Home (2012), se află pe locul 25, iar albumul lor de debut din 2011, Up All Night, pe locul 38. Două melodii One Direction au reintrat în top 10, Night Changes atingând un nou vârf în clasamentul single-urilor pe locul șase, iar Story Of My Life reintrând pe locul nouă.

Albumul solo al lui Payne din 2019, LP1, revine în top 100 pe locul 62. Zeci de celebrități și fani i-au adus un omagiu lui Payne de când vestea morții sale a fost anunțată miercurea trecută, inclusiv fosta sa parteneră, Cheryl, colegii săi de trupă și mogulul muzical Simon Cowell.

Cea mai recentă este cântăreața americană Nicole Scherzinger, care a fost jurat la X Factor când Payne a participat la audiție și a ajutat la formarea One Direction în cadrul emisiunii în 2010.

Într-o postare pe Instagram vineri, fosta Pussycat Doll a postat o fotografie cu ea, Payne și cântăreața Destiny’s Child Kelly Rowland. Trioul a filmat în această vară pentru un nou show Netflix numit Building The Band, la care au fost toți jurați.

„Dragă Liam, voi prețui și voi prețui pentru totdeauna timpul pe care l-am petrecut împreună, de acum 15 ani, când s-a născut One Direction, până acum câteva săptămâni”, a scris Scherzinger.

„A fost o binecuvântare să lucrez cu tine recent. Am împărtășit aceeași dragoste și pasiune pentru muzică și îmi voi aminti pentru totdeauna conversațiile semnificative și pline de bucurie pe care le-am avut.”

A încheiat omagiul spunând: „Îmi va fi dor de tine, prietene, și te voi purta în inima mea.”

Mii de fani și-au amintit cu lacrimi în ochi de regretatul cântăreț la evenimentele comemorative din Marea Britanie în weekend, inclusiv în Hyde Park din Londra, precum și în SUA și Buenos Aires.

Payne a recunoscut anterior că s-a luptat cu alcoolismul, descriind că a atins „fundul sacului” la gazda podcastului The Diary Of A CEO, Steven Bartlett.