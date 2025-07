Titus Corlățean vrea schimbarea conducerii PSD: „Voi susține crearea unei echipe care să înnoiască partidul„ / Nu își asumă o candidatura pentru președinție: ”E prea devreme, nu am eu ideile de leadership, de șefie, dar cu certitudine e nevoie de o schimbare”

Senatorul PSD Titus Corlățean a anunțat marți la Aleph News că se va alătura unei echipe din cadrul partidului care să producă înlocuirea echipei de conducere a PSD.

El a precizat că nu își dorește poziția de președinte.

”Eu niciodată nu am avut excese, nu am ieșit cu pieptul în față, am încercat să fie util echipei. Am avut lideri, însă. Am avut oameni extrem de performanți, Adrian Năstase pentru perioada intrării Românei în NATO, în UE, pentru performanța economică a României, a fost performant, da. Guvernarea Victor Ponta a fost performantă și m-aș simți bine în echipe performante. În ultimii 11 ani și jumătate cei care au condus partidul m-au pus pe banca de rezerve dar nu și-au permis să nu mă folosească și extern, și intern.

Problema nu e de a candida eu pentru funcția de președinte, problema e de a vedea și de a ajuta la o echipă care vrea să înnoiască partidul cu un alt stil. Cu femei și bărbați. Nu mai prea avem multe femei, problemă. Tineri, oameni adecvați schimbărilor ăstea.

Voi susține crearea unei echipe care să înnoiască partidul. E prea devreme, nu am eu ideile de leadership, de șefie, dar cu certitudine e nevoie de o schimbare în bine pentru partid”, a spus Corlățean.

Senatorul a precizat că face parte din grupul din PSD care s-a opus intrării la guvernare alături de USR, PNL și PSD, explicând că partidul avea nevoie de o refacere în opoziție, după seria de eșecuri electorale.

Alegerile pentru noua structură de conducere a PSD ar urma să se organizeze la toamnă.