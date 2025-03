Titus Corlățean (PSD) legitimează regimul pro-rus din Georgia, contestat în toată lumea

Titus Corlățean (PSD), cunoscut pentru că a deschis în 2013 Centrul cultural al Rusiei la București, a legitimat politic regimul pro-rus din Georgia printr-o invitație adresată liderilor parlamentului de la Tbilisi.

Contestat în Occident din cauza neregulilor la alegeri și după ce a folosit forța împotriva protestatarilor, regimul pro-rus din Georgia a oprit practic procesul de aderare la UE al țării.

În acest condiții, Corlățean a scris pe rețelele sociale că i-a invitat la București pe președintele Comisiei de politică externă, Nikolai Samkharadze, și pe președintele Comisiei pentru integrare europeana, Levan Makhashvili, din Parlamentul Republicii Georgia.

”Cu 20% din teritoriu aflat sub ocupația militară a Federației Ruse și cu o serie de provocări constante de securitate în regiunea sa, Georgia are o relație de prietenie mai veche cu România și un parteneriat strategic încheiat cu țara noastră. Are statutul de candidat la integrarea în UE și respectiv de aspirant la NATO. Din păcate viața politică internă extrem de tensionată și fractura existentă în mediul politic și în societatea georgiană nu ajută statul georgian pentru a realiza progrese decisive în atingerea celor două obiective majore”, a scris Corlățean.

Politicianul PSD nu a amintit nimic în postarea sa despre fraudarea alegerilor și nici despre utilizarea de către autoritățile de la Tbilisi a forței împotriva opoziției.

Corlățean a mai fost în atenția publică și săptămâna trecută, când a susținut că că protestele anticorupție din perioada lui Liviu Dragnea erau finanțate de USAID și Soros.

Corlățean, care este președintele Comisiei de politică externă din Senat, a scris pe rețelele sociale că Donald Trump „ne-a făcut și nouă, românilor, un mare bine: gata cu presiunea politică pusă pe noi în anii anteriori cu iraționalitatea politicilor «progresiste» de gen și a altor aberații, dar gata și cu finanțările Soroș pe canal oficial american pentru astfel de aberații”.

„Mă uitam și eu pe net, la ce circulă azi. E absolut corect. Prima foto ne arată cam cum era pe vremuri în Piața Victoriei, când era cu «corupția» și «cine sare, cine sare» și când venea fără restricții finanțarea USAID, iar banii lui Soroș curgeau generos pentru tefeliști și operațiunile sale din România. A doua, cu «protestul» de susținere a orientării pro-UE (cu care evident rezonez pe fond) de sâmbătă, din aceeași Piață a Victoriei…Dar fără finanțarea Soroș, tăiată de Administrația Trump. Vedem uriasa diferență, deși a doua temă este fundamental de generoasă pentru noi, iar provocările la adresa ei, foarte urâte.

Pe scurt, Trump ne-a făcut și nouă, românilor, un mare bine: gata cu presiunea politică pusă pe noi în anii anteriori cu iraționalitatea politicilor «progresiste» de gen și a altor aberații, dar gata și cu finanțările Soroș pe canal oficial american pentru astfel de aberații. Chiar dacă unora le cade greu la ficat. Măcar ciclul ăsta să mai respirăm și să ne venim în fire”, a scris el.

Ulterior, Corlățean și-a șters mesajul.

După doar o zi, el a lansat un atac pe Facebook, luni, cu un mesaj pentru „pentru toți radical-stângiștii, neomarxiști de la USR” și oameni educați la „școala pseudo-progresismului open society”, pe care îi acuză că au „deturnat ideea Europeană, potrivit învățăturilor primite de la Maestrul vostru, spre lucruri nefirești, care sunt «urâciuni» în fața Domnului”.