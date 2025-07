The New-York Times, acuzat de „minciună” după publicarea unei imagini prin care denunţă foametea în Fâşia Gaza

Cotidianul american The New York Times (NYT), acuzat de ”minciună” după ce a publicat o imagine, pe prima pagină, în care apare corpul unui copil palestinian emaciat, pentru a trage un semnal de alarmă împotriva foametei din Fâşia Gaza, denunţată de ONU, şi-a actualizat articolul pentru a ţine cont de informaţii noi despre ”probleme de sănătate preexistente”, transmite News.ro.

NYT a publicat în ediţia de vineri, pe prima pagină, o fotografie în care apare Mohammed Zakaria al-Mutawaq, în vârstă de 18 luni, în braţele mamei sale.

Copilul apare în imagine cu spatele, i se văd oasele coloanei vertebrale proeminente, iar picioarele şi mâinile îi sunt scheletice.

Copilul suferă de malnutriţie, scrie NYT în acest articol.

”După publicarea articolului, The New York Times a aflat de la medicul său că Mohammed suferea de asemenea de probleme de sănătate preexistente”, a anunţat în aceeaşi searaă, într-un comunicat, cotidianul.

The NY Times appended another misleading story it published last week containing an image of a child purportedly suffering from starvation in Gaza.

