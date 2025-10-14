Test de longevitate 100 (ani) + pentru 4.000 de persoane din companii din România și multinaționale, ce urmărește predispoziția la boli cronice / Inițiativă de testare genetică gratuită la nivel național a clinicii MedLife / Din 2026, testul va fi disponibil în clinici

Un număr de 5.000 de persoane ce au făcut screening în ultimii cinci ani la MedLife au aflat că se confruntă cu o boală cronică severă, depistată, însă, într-o fază incipientă. Statistica arată astfel că, în medie, trei persoane pe zi descoperă că au una dintre bolile cronice, precum cancer, afecțiuni cardiovasculare, metabolice, neurologice sau autoimune.

Aceste cifre, alături de dorința fiecărei persoane de a-și optimiza longevitatea, reprezintă motivații pentru care Medlife a achiziționat un echipament avansat de testare genetică ce a permis lansarea programului Longevity 100+, după cum a afirmat Mihai Marcu, CEO și președinte al CA al MedLife Group, într-o conferință de presă susținută marți, 14 octombrie, la evenimentul de lansare.

Proiectul de testare genetică Longevity 100+, ce se va derula între lunile octombrie 2025 – ianuarie 2026, implică participarea a 4.000 de persoane, cu acces gratuit la program, cu scopul de a crea „prima hartă genetică a României” și de a trece de la medicina reactivă, după ce s-a instalat boala, la cea preventivă și personalizată, care presupune prevenția. Cei 4.000 de participanți provin din companiile MedLife, BCR, Decathlon și WorldClass.

Testele au o rată de acuratețe de peste 98% și se bazează pe tehnologia WGS Low-Pass Sequencing, utilizată în centre medicale din SUA și Marea Britanie.

„Este un moment de cotitură pentru sistemul de sănătate românesc. Trecem de la o medicină care reacționează atunci când boala s-a instalat, la o medicină care acționează din timp, în baza riscului genetic. O companie de mărimea MedLife nu-și putea permite să nu fie vârf de lance într-un astfel de demers”, a declarat Mihai Marcu, CEO și președinte al Consiliului de Administrație al MedLife Group, în cadrul conferinței de presă organizate la București.

Proiectul Longevity 100+ utilizează tehnologia de secvențiere genomică Low-Pass Whole Genome Sequencing (LP-WGS), realizată pe platforma Illumina NovaSeq X Plus, achiziționată recent de companie, iar investiția treptată se ridică la 10 milioane de euro. Aceasta permite analiza întregului genom al fiecărui participant și identificarea variațiilor genetice asociate cu un risc crescut de boli cronice sau de stil de viață.

Conform reprezentanților MedLife, participanții vor beneficia de o testare completă a ADN-ului și de consiliere genetică individuală. În urma analizei, fiecare persoană va primi un raport personalizat, care va include riscurile de îmbolnăvire identificate și recomandări de prevenție.

„După testare, fiecare persoană va discuta rezultatele cu un medic genetician. Se va crea un plan personalizat de management, cu accent pe prevenție. Scopul este ca acele predispoziții să nu se transforme niciodată în boli”, a declarat dr. Monica Stoian, medic genetician implicat în proiect.

Potrivit acesteia, factorii genetici nu trebuie priviți ca o condamnare. „Unii oameni au o predispoziție pentru anumite boli, dar prin alimentație corectă, activitate fizică și monitorizare periodică, aceste riscuri pot fi controlate. Important este să știm din timp la ce suntem predispuși.”

Rezultatele studiului vor fi utilizate apoi pentru realizarea „primei hărți genetice a României”, ce va permite analizarea diferențelor regionale în ceea ce privește predispozițiile la boli și „va putea fi folosită ca bază științifică pentru viitoare politici publice în domeniul sănătății”.

Datele participanților vor fi confidențiale, iar statistica va fi realizată cu o companie de profil.

Ce analizează programul Longevity 100+

Testele genetice acoperă peste 100 de predispoziții, dintre care 75 pentru boli cronice (cancer, afecțiuni cardiovasculare, metabolice, neurologice, autoimune) și 25 asociate cu stilul de viață – cum ar fi intoleranțe alimentare, tulburări de somn, reacția la stres sau metabolismul vitaminelor.

Rezultatele vor fi integrate într-un modul digital special dezvoltat în aplicația MedLife, care va corela datele genetice cu istoricul medical, analizele de laborator și informațiile provenite de la dispozitive de monitorizare a activității fizice (smartwatch-uri, senzori etc.). „Datele nu sunt statice. Pacienții își vor putea actualiza profilul în timp, iar aplicația va recomanda măsuri de prevenție personalizate, în funcție de noile rezultate și de datele din literatură medicală”, a precizat Robert Beke, directorul Diviziei de laborator a MedLife, care a precizat că programul este „un produs viu, aflat într-o dezvoltare continuă”.

Potrivit CEO-ului MedLife, modelul implementat în Marea Britanie și Suedia arată că testarea genetică la scară largă poate reduce semnificativ costurile pe termen lung ale sistemelor de sănătate publică, prin detectarea timpurie a bolilor și reducerea numărului de internări.

MedLife estimează că proiectul se va extinde în 2026 în clinici, urmând să includă până la 5.000 de participanți, pe măsură ce infrastructura de testare și analiza datelor genetice se consolidează.