Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani va disponibiliza opt angajaţi, din cauza ordonanţei austerității

Activitatea Teatrului Mihai Eminescu din municipiul Botoșani ar putea fi afectată, începând de săptămâna viitoare, ca urmare a disponibilizării a opt dintre angajaţii instituţiei, a anunţat, miercuri, managerul Alexandru Vasilachi, potrivit Agerpres.

El a declarat, într-o conferinţă de presă, că disponibilizarea este obligatorie, ea fiind o consecinţă a aplicării ordonanţei trenuleţ, care interzice angajaţilor din sistemul public să cumuleze pensia cu salariul.

Cei opt salariaţi care vor pleca acasă de pe 3 martie se ocupă atât de partea artistică a teatrului, cât şi de partea tehnică.

„E foarte complicat să vorbesc, în continuare, de activitatea teatrului în condiţiile în care măcar unul din ei va lipsi din organigramă”, a afirmat Vasilachi.

Unul dintre angajaţii care vor trebui să plece la pensie este scenograful Mihai Pastramagiu.

„În week-end va fi ultima premieră la care mai particip şi apoi voi pleca după 50 de ani de activitate în teatru. Am servit această instituţie atâta amar de ani şi am avut foarte multe realizări şi ca scenograf, şi ca pictor. Am avut foarte multe spectacole şi în ţară, şi în străinătate”, a spus, la rândul său, Mihai Pastramagiu.

Conducerea Teatrului Mihai Eminescu speră ca măcar o parte dintre angajaţii care vor fi concediaţi să poată fi menţinuţi în instituţie, în baza unor contracte de colaborare.