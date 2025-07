De la refugiat la fenomen în atletism la 17 ani: „Arată ca mine când eram tânăr”, spune Usain Bolt

„Arată ca mine când eram tânăr”, spune legendarul Usain Bolt atunci când vorbește despre Gout Gout. Puștiul de 17 ani este noua senzație a atletismului mondial, un sportiv care visa atunci când era mic să fie Cristiano Ronaldo.

Gout Gout, 17 ani, este considerat „noul Usain Bolt” al atletismului mondial

Un puști din Australia este comparat de specialiștii din atletism cu Usain Bolt.

Are o explozie fantastică, finișuri de mare calitate, iar timpii pe care îi scoate sunt deja unii incredibili pentru vârsta lui.

Născut în Ipswich, Gout Gout a crescut între două lumi: tradiția sud-sudaneză și visul occidental.

Visul numit atletism a apărut de nicăieri: primul său „antrenament” a avut loc la un târg școlar, alături de o pereche de sandale și o linie de start.

I-a uimit pe cei prezenți prin viteza sa, iar apoi a urcat pas cu pas treptele performanței până la prezentul care-l aseamănă cu Usain Bolt.

Cu doar 13 ani în urmă, părinții săi fugeau din Sudanul de Sud și nu-și imaginau vreodată că fiul lor va deveni o stea în devenire a atletismului mondial.

La vârsta de 16 ani, a alergat 100 m în 10,04 secunde (cu vânt) și 200 m în 20,04 secunde – un timp mai bun decât cel al lui Usain Bolt la aceeași vârstă.

Sunt timpi care impresionează în lumea atletismului, iar Usain Bolt a remarcat imediat performanța tânărului australian.

„Arată ca mine când eram tânăr”, a scris legenda din Jamaica.

De la sandale la Diamond League

Recent, Gout a realizat un timp de 20,10 secunde la 200 m, performanță bifată în fața unor staruri mondiale.

Este deja o confirmare a valorii sale, un copil talentat care se luptă cu cronometrul la fiecare metru alergat. Gout este deja parte din elita mondială.

Își dorește să ducă o viață normală, cu toate că se află deja în lumina puternică a reflectoarelor.

Gout merge la liceu și spune despre sine că este un „elev conștiincios” care nu vrea să abandoneze școala: studiază psihologie și contabilitate.

Recent, Gout a semnat un contract impresionant cu Adidas, iar popularitatea lui este într-o continuă creștere.

oscar piastri and gout gout… i’ve never felt more patriotic in my entire life pic.twitter.com/exV0CDX9gu — alex (@oscgoat) July 12, 2025

Debut win for Gout Gout! The Australian sprint sensation cruises to a cool 20.10 in the U23 200m at #MonacoDL🇲🇨 to claim victory in his first ever appearance at a #DiamondLeague meeting. 📸 @chiaramontesan2 / Sonya Maleter for @MeetingHerculis pic.twitter.com/1o4QkjMsJK — Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 11, 2025