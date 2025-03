Tapestry dă în judecată Shein pentru copiat

Grupul american de modă Tapestry, care deține branduri precum Coach, a intentat un proces împotriva Shein, acuzând gigantul chinez de comerț electronic de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a mărcilor comerciale, conform documentelor depuse în instanță, conform Fashion United.

Tapestry susține că Shein recurge la publicitate înșelătoare și distribuie produse care imită îndeaproape articolele Coach. De asemenea, compania americană acuză Shein că nu informează clar consumatorii că aceste produse nu sunt originale.

Conform plângerii, Shein vinde nu doar genți, ci și alte accesorii precum pantofi și pălării, toate purtând emblematicul „C” al brandului Coach. Tapestry atrage atenția asupra faptului că Shein nu specifică pe platforma sa că aceste articole nu sunt autentice, ceea ce ar putea induce consumatorii în eroare.

Procesul a fost intentat în California, unde instanța va audia cazul sub numele Tapestry Inc. et al. v Zoetop Business Co. Limited, 2:25-cv-02224 (CD Cal.), conform Pacer (Public Access to Court Electronic Records).

Aceasta nu este prima dată când Shein este acuzat de plagiat. Gigantul chinez a fost anterior dat în judecată de Fast Retailing, compania-mamă a Uniqlo, care a reclamat faptul că Shein a vândut în 2023 o geantă de umăr aproape identică cu un model Uniqlo. În 2022, Ministerul Culturii din Mexic a acuzat Shein de plagiat și apropriere culturală, după ce retailerul a listat pe site-ul său o bluză florală similară cu un „huipil” tradițional creat de brandul Yucachulas.