Tăcerea unei legende din F1: Keke Rosberg și lupta pentru sănătate: „Lucruri care nu mai pot fi făcute”

A cucerit titlul mondial din Formula 1 în 1982, iar pe circuit era cunoscut ca un bărbat dur și carismatic. Ajuns la 76 de ani, Keke Rosberg, tatăl lui Nico Rosberg, vorbește despre provocările vârstei și sănătatea fragilă.

Într-un rar interviu acordat presei (publicației finlandeze Apu), Keke apare după o lungă perioadă de absență din nou în lumina reflectoarelor.

Fostul pilot care domina circuitele în anii ’80 se luptă în prezent cu provocările vârstei și cu problemele de sănătate.

„Obișnuiam să am o listă de lucruri care mai trebuie făcute. Încă mai am una acum, dar este o listă de lucruri care nu mai pot fi făcute”, a transmis Rosberg, cu o luciditate amară, citat de grandprix.com.

În discuția cu reporterul, Keke a explicat că în perioada pandemiei i-a fost afectată serios stare de bine, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

„Perioada Covid-19 a fost un pic confuză. Dacă acest lucru a fost cauzat de izolare sau dacă a existat un fel de boală post-corona, nu sunt sigur”, mărturisește Keke Rosberg.

Keke locuiește în Monaco, iar adesea este confundat cu fiul său, Nico (39 de ani), campion mondial în 2016. A ajuns însă să se obișnuiască cu acest lucru.

De-a lungul carierei, Keke a pilotat pentru echipele Theodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams și McLaren.

Grand Prix-ul Africii de Sud din 1978 a fost prima cursă la care a participat, iar cea din Australia din 1986 ultima.

FORMULA 1 NEWS: KEKE ROSBERG, 75, ADMITS HIS HEALTH IS FAILING https://t.co/Kqz5be8daR 75-Year-old former Finnish Formula 1 champion Keke Rosberg, and father of Nico, admits he is not in good health.

— AutoRacing1.com (@AutoRacing1) June 4, 2025