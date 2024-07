Sute de oameni ar putea să fi fost prinși sub alunecări de teren în India

Alunecările de teren produse marți dimineața devreme în statul Kerala din sudul Indiei ar putea să fi îngropat sute de persoane, au declarat forțele armate, citate de agenția AFP.

„Sute de oameni sunt probabil prinși”, se arată într-o declarație a armatei, adăugând că aproximativ 225 de soldați au fost desfășurați în districtul Wayanad pentru a ajuta la căutarea și salvarea supraviețuitorilor.

Potrivit Ministerului Sănătății, citat de Reuters, 23 de cadavre au fost deja descoperite.

Massive landslides in Wayanad, 41 dead and several are feared trapped after massive landslides hit Wayanad in the early hours today as heavy rainfall continued in Kerala. 😢#Kerala #landslide #wayanad #heavyrainfall #RescueTheWest #TrainAccident @narendramodi @AmitShah pic.twitter.com/kRH9ocnguY

— Sandra Bharati (@sandra_bharati) July 30, 2024