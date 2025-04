Suspendat pentru dopaj, Jannik Sinner se menține lider detașat în clasamentul ATP

Suspendat pentru dopaj până în data de 4 mai anul curent, Jannik Sinner se menține lider detașat în clasamentul ATP dat publicității în cursul zilei de luni.

Italianul are un avans de aproape trei mii de puncte față de Alexander Zverev, al doilea clasat din ierarhia mondială.

La rândul său, Zverev deține un avantaj de aproximativ 900 de puncte față de Carlos Alcaraz, al treilea clasat.

Ibericul este urmat de americanul Taylor Fritz și de sârbul Novak Djokovic.

De știut:

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu din ierarhia ATP, el aflându-se pe 233.

La dublu, Victor Cornea, cel mai bine clasat român, se menține pe locul 99 în lume.

Clasamentul ATP la simplu

