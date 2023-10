Suspendarea ajutorului american pentru Ucraina, la presiunile trumpiștilor, ar fi „devastatoare” pentru Kiev

Trupele ucrainene ar putea rămâne în curând fără muniție și echipamente dacă politicienii trumpisti, care presează cu toată forța în spatele negocierilor bugetare, vor reuși să taie finanțarea americană pentru Kiev, avertizează experții, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

De la începutul conflictului, în februarie 2022, Statele Unite au promis Ucrainei un ajutor militar de peste 43 de miliarde de dolari, mai mult de jumătate din sprijinul total oferit de Occident.

Iar înalți oficiali americani au asigurat în mod repetat Kievul că sprijinul militar și umanitar va dura „atât timp cât va fi necesar”.

Cu toate acestea, sâmbătă, opoziția republicană, împinsă de un grup de aleși de dreapta dură, a reușit să facă Congresul să aprobe un buget provizoriu pentru administrația federală care nu include acest pachet, în ciuda faptului că acesta fusese solicitat de Casa Albă și de Senat.

Acest compromis, care a evitat o „paralizie” a administrației, ilustrează faptul că un astfel de sprijin pentru Ucraina este departe de a fi ceva definitiv.

În cazul în care acest ajutor ar fi suspendat, „ar fi devastator pentru ucraineni”, avertizează Mark Cancian, consilier al think tank-ului Center for Strategic and International Studies din Washington.

„Trupele ucrainene ar fi slăbite și ar putea chiar să se prăbușească în cele din urmă”, crede el, deși consideră că este posibil ca „ele să poată rămâne în continuare în defensivă”.

SUA au furnizat Kievului o gamă largă de arme – de la muniție convențională la sisteme sofisticate de apărare antiaeriană și de deminare – pentru a-l ajuta să își desfășoare contraofensiva împotriva trupelor rusești.

„Soldații în război au nevoie de un flux constant de arme, provizii și muniții pentru a le înlocui pe cele epuizate sau distruse”, notează Cancian.

O suspendare totală a ajutorului – despre care Casa Albă spune că nu se va întâmpla – nu ar avea un impact imediat, având în vedere că loturile de ajutor care au fost deja aprobate sunt încă pe drum.

„Ar trece cu siguranță câteva săptămâni înainte de a vedea efecte pe câmpul de luptă”, a spus expertul, iar Moscova ar putea să nu fie capabilă să profite de această slăbire, „rușii (fiind) destul de epuizați în acest stadiu”.

Departe de linia frontului, sfârșitul ajutorului american ar însemna, de asemenea, o slăbire a apărării antiaeriene a Ucrainei, care este echipată cu o varietate de sisteme complexe interoperabile furnizate de mai multe țări și care trebuie să fie în permanență realimentate cu muniție.

Aceste sisteme joacă un rol-cheie în protejarea civililor și a infrastructurii ucrainene de numeroasele atacuri cu drone și rachete rusești.

Respectarea „cuvântului dat”

„Nu poți pur și simplu (…) să înlocuiești un sistem cu altul dacă acestea funcționează în moduri ușor diferite sau sunt concepute pentru a răspunde la amenințări diferite”, adaugă James Black, de la centrul de cercetare în domeniul apărării și securității RAND Europe.

„Dacă eliminați componenta americană, reduceți în mod inevitabil eficiența” întregului sistem interdependent, subliniază el.

Zeci de țări, în special europene, au oferit ajutor militar Kievului și ar putea să-l sporească, dar vidul creat de o retragere a ajutorului american ar fi o problemă majoră.

Ar fi nevoie de „un efort de mai mulți ani și decenii pentru ca Europa să ajungă la un nivel la care să poată înlocui pe deplin Statele Unite ca putere militară sau industrială de apărare”, a continuat Black.

Acesta nu este „un calendar confortabil pentru Ucraina, care are nevoie de sprijin (…) în săptămânile și lunile următoare”.

Acțiunile republicanilor, care controlează Camera Reprezentanților, cu privire la aprobarea sau nu a viitoarelor fonfuri, rămân incerte.

Liderul Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy, a dat asigurări duminică că „se va asigura că armele vor ajunge în Ucraina”, dar a avertizat că „pachetele mari” de ajutor vor fi deblocate doar dacă va fi consolidată securitatea la frontiera dintre SUA și Mexic.

La sfârșitul săptămânii, secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a cerut membrilor parlamentului să onoreze „angajamentul Americii de a oferi asistență urgentă ucrainenilor care luptă pentru a-și apăra țara”.

„America trebuie să se țină de cuvânt și să continue să conducă” coaliția internațională care oferă ajutor Ucrainei, a îndemnat el într-o declarație.