SURSE Suspecții care ar fi furat piesele dacice s-au prevalat de dreptul la tăcere, artefactele ar avea șanse să fie recuperate / Secretarul de stat din MAI, Bogdan Despescu: ”Niciunul dintre cei trei nu este român”

Secretarul de stat în Ministerul de Interne Bogdan Despescu și inspectorul general al Poliției Române, Benone Matei, au făcut declarații, miercuri seară, după apariția informațiilor din presa olandeză despre reținerii suspecților în cazul artefactelor dacice furate din muzeul din Drents.

Bogdan Despescu:

Încă din 25 ianuarie, Poliția Română a fost notificată cu privire la acest furt.

Am fost în permanent contact cu autoritățile olandeze

A existat un flux continuu de date și informații cu autoritățile din Olanda, Europol, Interpol ceilalți parteneri din Europa

Sunt reținute trei persoane de poliția din olanda

Niciunul dintre cei trei nu este român

Benone Matei:

Schimbul de date s-a realizat pe de-o parte la inițiativa autorităților olandeze și din proprie inițiativă.

La nivelul Poliției Române s-au efectuat o serie de analize privind cazuri cu moduri de operare similare celor din muzeul din Drents, iar toate datele au fost puse la dispoziția autorităților olandeze de îndată

În 27 ianuarie am avut o întrevedere cu atașatul de afaceri olandez din România, ocazie cu care au fost analizate nivelul de progres, câți și pașii de acțiune ulteriori

Conform surselor G4Media suspecții s-au prevalat de dreptul la tăcere și nu este cunoscut momentan trecutul lor infracțional.

Cât despre persoana care apare într-o fotografie cu o geantă, aceasta are cetățenie română, este plecată din țară de mulți ani, are un trecut infracțional semnificativ, dar nu este reținut și nu are legătură cu suspecții arestați, mai arată sursele citate.

În privința modului de operare, acesta ar fi folosit inclusiv în jaful bancomatelor, fiind o metodă de operare folosită în Occident, conform surselor citate. Însă artefactele ar avea șanse mari să fie recuperate, mai spun sursele G4Media.

știre în curs de actualizare

Context

Trei persoane au fost reținute de poliția din Olanda în localitatea Heerhugowaard, în legătură cu furtul coifului dacic, iar alta e urmărită, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Informația a fost confirmată și de publicația olandeză NOS și ulterior de poliția olandeză, apoi de poliția română.

Cei trei suspecți au fost reținuți în nordul țării. Ei sunt cetățeni olandezi. Poliția olandeză nu a furnizat însă informații despre obiectele furate din Muzeul Drents – coiful de aur și mai multe brățări.

Suspecții au fost arestați pe baza imaginilor de la camerele de luat vederi și a multor informații din partea publicului, a transmis poliția.