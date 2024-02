SURSE: Sindicatul de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a depus memorii la Marcel Boloș și Mugur Isărescu în care îl acuză pe șeful instituției, Florin Jianu, de conflict de interese

Sindicatul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN, o companie cu capital de stat) a transmis memorii către ministrul Finanțelor Marcel Boloș și guvernatorul BNR Mugur Isărescu prin care reclamă un presupus conflict de interese în care s-ar afla șefii instituției, potrivit informațiilor G4Media.

Sindicaliștii îi acuză pe Florin Jianu – președintele Consiliului de Administrație și Sterică Fundulea – președintele Comitetului de Nominalizare – că ar fi în conflict de interese pentru că ocupă funcții de conducere și la Consiliul Național al IMM-urilor (CNIPMMR), o asociație care reprezintă interesele firmelor mici și mijlocii.

Fondul Național de Garantare a Creditelor este o institutie financiara nebancara, cu capital 100 de stat, infiintata in scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate de la banci comerciale sau din alte surse. Fondul implementeaza cinci programe guvernamentale: IMM Invest Plus – Componenta IMM Invest Romania, IMM Invest Plus – Componenta Agro IMM, IMM Invest Plus – Componenta IMM Prod, IMM Invest Plus – Componenta Garant Construct și Noua Casă.

Sindicaliștii îi acuză pe Florin Jianu și Sterică Fundulea că, din cauza pozițiilor de conducere în asociația IMM-urilor, pot influența strategiile și deciziilor companiei cu capital de stat ”în sensul subordonării activitității de garantare în interesele celor 7% din companiile membre ale CNIPMMR în detrimentul restului de 93% de IMM-uri care acționează pe piața națională”, potrivit memoriilor.

Mai mult, sindicaliștii îi acuză pe Florin Jianu și Sterică Fundulea de ”comportament abuziv și inadecvat” în interiorul companiei și de exercitarea de presiuni asupra angajaților pentru luarea de decizii, blocarea sau tergiversarea unor proiecte.

Florin Jianu a fost ministru pentru IMM-uri în guvernele Ponta și Grindeanu. El a demisionat din guvernul PSD condus de Sorin Grindeanu în 2017 după ce executivul a adoptat celebra OUG 13, cerută de Liviu Dragnea, care a scos sute de mii de români în stradă. El a fost numit în 2021 în consiliul de administrație al FNGCIMM, unde acționar este Ministerul Finanțelor.