Surprize în preliminariile CM de fotbal din 2026
Naționala de fotbal a Slovaciei a produs marea surpriză a serii în meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026: a învins, scor 2-0, pe propriul teren, Germania.
David Hancko a deschis scorul pentru slovaci în minutul 42, iar Strelec a închis tabela în minutul 55.
Un alt rezultat neașteptat a avut loc la Rotterdam, pe stadionul De Kuip, acolo unde Olanda nu a reușit să câștige în fața propriilor suporteri contra Poloniei.
Dumfries (28) a deschis scorul cu un gol spectaculos, iar Cash (80) a adus o remiză nesperată polonezilor la Rotterdam.
Au avut loc joi în preliminariile pentru CM 2026 de fotbal
Grupa A
- Slovacia – Germania 2-0 (Hancko 42, Strelec 55);
- Luxemburg – Irlanda de Nord 1-3 (Dardari 30 / Reid 7, S. Charles 46, Devenny 70);
Grupa E
- Bulgaria – Spania 0-3 (Oyarzabal 5, Cucurella 30, Merino 38);
- Georgia – Turcia 2-3 (Davitashvili 63, Kvaratskhelia 90+8 / Muldur 3, Akturkoglu 41, 52);
Grupa G
- Olanda – Polonia 1-1 (Dumfries 28 / Cash 80);
- Lituania – Malta 1-1 (Gineitis 90+7 penalti / Satariano 83);
Grupa J
- Kazahstan – Ţara Galilor 0-1 (K. Moore 24);
- Liechtenstein – Belgia 0-6 (De Cuyper 29, Tielemans 46, 70 penalti, Theate 60, De Bruyne 62, Fofana 90+1).
De știut:
- Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026.
- Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu au obținut calificarea prin intermediul preliminariilor.
