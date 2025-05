Surpriză în F1 la Miami: Kimi Antonelli (Mercedes) va pleca din pole position în cursa Sprint – Verstappen nu a prins podiumul

Kimi Antonelli (18 ani) a reușit să surprindă pe toată lumea, pilotul italian al celor de la Mercedes urmând să plece din pole position în cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami.

KIMI ANTONELLI TAKES #F1SPRINT POLE!! 🥇

The Mercedes driver lines up alongside Oscar Piastri on tomorrow’s front row in Miami 👊#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fd6V0X9orK

— Formula 1 (@F1) May 2, 2025