Surprinzătoarea implicare în campania electorală a actorului Marcel Iureș. Îl susține la Primăria Sectorului 1 pe candidatul formațiunii fondate de Dan Voiculescu. Iureș: ”Nu am treabă cu partidul domnului Voiculescu, am treabă cu domnul Negoiță”

În mai multe materiale video de campanie, actorul Marcel Iureș anunță faptul că îl susține pentru funcția de primar al Sectorului 1 pe Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social-Liberal fondat de omul de afaceri Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor și al PUSL. Deși nu este la primul gest de acest gen – în 2008, l-a susținut pentru Primăria Generală a Capitalei pe Vasile Blaga (PDL) – decizia lui Iureș, unul dintre cei mai admirați și faimoși actori români, este surprinzătoare în condițiile în care, în diverse interviuri acordate de-a lungul timpului, și-a exprimat dezamăgirea față de clasa politică. ”În politică nu am ce să caut” și ”Sunt nişte prostituate”, declara Iureș, în trecut, cu referire la politicieni.

În patru materiale video postate, în această lună, pe contul de Facebook al candidatului Liviu Negoiță, actorul Marcel Iureș își exprimă susținerea pentru candidatura acestuia la funcția de primar al Sectorului 1. În trecut, Negoiță a fost primar în Sectorul 3, ca membru PDL.

Declarațiile lui Iureș din aceste materiale sunt următoarele:

”Un om care are în sânge administrarea, are în sânge experiența pe care a căpătat-o și a dăruit-o, în același timp. Votez Liviu Negoiță !”

!” ”Ca să ai bucuria să trăiești, trebuie să fii în relație cu oamenii. Iarăși mă întorc la tipul ăsta de educație pe care îl are domnul Liviu Negoiță, și anume, e un om prietenos. E un om prietenos, pur și simplu. E mare noroc în lumea asta să întâlnești un om prietenos. Votez Liviu Negoiță!”

”Întâmplător sau nu, suntem într-o admirație reciprocă de ani buni și pot să zic de ce. Pe asta și se bizuie cumva bucuria și speranța pe care o am: că dacă revine, am înțeles la Sectorul 1, e, într-adevăr, formidabil pentru că siajul a ceea ce a făcut e încă prezent. Siajul din Sectorul 3. Votez Liviu Negoiță!”

”Mă gândeam, la un moment dat, ce poți să spui despre un om care, pur și simplu, se dăruiește. Unde-i motorul? Ce-l face să facă asta? Cred că vorbim de un anumit tip de educație, este un om educat. Asta m-a impresionat mereu la domnul Liviu Negoiță. Asta produce foarte multe lucruri în viața unui om și în viața oamenilor din jurul acelui om. Votez Liviu Negoiță!”

Partidul din partea căruia candidează Liviu Negoiță a fost fondat și este controlat de controversatul om de afaceri Dan Voiculescu, condamnat, în 2014, la 10 ani de închisoare într-o speță legată de privatizarea și devalizarea unei societăți de stat. De asemenea, o instanță a stabilit, în 2011, că Voiculescu a fost turnător la Securitate înainte de 1989.

Partidul Umanist Social-Liberal este și formațiunea candidatului la Primăria Generală, Cristian Popescu Piedone, despre care presa a dezvăluit, în repetate rânduri, că, în calitate de primar de sector, a atribuit, principalul criteriu fiind nepotismul.

O parte dintre reacțiile celor care au văzut aceste filmulețe sunt de dezamăgire și chiar neîncredere față de implicarea lui Iureș. Iată o parte dintre comentariile la aceste postări:

”O mare tristețe pentru mine sa l văd pe marele actor Marcel Iureș făcând propagandă electorală unui personaj cel puțin dubios.”

”Ce dezamăgire, dle iureș! Cu literă mică!”

”Pana și un actor de talia lui Iureș se compromite cu astfel de recomandări.Pacat..Oricum Negoiță e o găină moarta nu are nici o șansă cu tot cu Varan și trustul media in spate..”

”Ce cauti Marcel Iures aici ?”

”Fake, Domnul Iureș nu se amestecă în cocina porcilor din politică!”

”MINCIUNĂ.

NU CRED CĂ UN INTELECTUAL DE MARCA POATE VOTA UN BIȘNIȚAR ORDINAR.”

”Păcat ca un mare actor se implica în campania unui fost primar compromis.Oameni noi cu viziuni noi.Ce mai vrea Negoiță încă o vilă pe malul lacului ca la Balotesti? Ăștia nu se sătura niciodată”

”Trist, domnule Iureș! Ați trăit o viață și o carieră de poveste! Păcat că nu ați învățat mai nimic din aceasta experiență!”

”Nu cred ca Marcel Iureș te susține !!! Nu-ți mai face reclamă cu acest actor”.

Nu este prima implicare a lui Iureș într-o campanie electorală din București. În 2008, el a apărut pe scenă, alături de același Negoiță, despre care afirma atunci că îi este ”prieten drag”, pentru a-l susține în cursa de primar general al Capitalei pe colegul din PDL al acestuia, Vasile Blaga.

”E mult spus implicat in campanie. Am facut parte din grupul de doi-trei intelectuali, figuri publice, care au aparut de doua ori, o data la inceputul campaniei, si o data la sfarsitul campaniei lui Vasile Blaga. E mai mult o chestie de prietenie si de intersectare pe cateva lucruri importante”, declara, la acel moment, Marcel Iureș într-un interviu.

În alte interviuri acordate de-a lungul timpului, renumitul actor a criticat deschis clasa politică românească. ”În politică nu am ce să caut. Nu a făcut nimeni politică în familia mea, în viața mea. Eu trăiesc într-o țară, Guvernul României în cu totul altă țară. Asta e! Nu am de ce să mă bag în țara lor”, spunea actorul în 2012 el în 2012, peste cinci ani susținând, cu referire la politicieni, că ”Percepţia politicului e în zona asta. Sunt nişte prostituate, se prostituează mai mult sau mai puţin în favoarea cuiva.”

Întrebat de G4Media.ro despre declarațiile de mai sus, în contextul participării la alegeri a candidatului pe care îl susține sub egida Partidului Umanist Social-Liberal, Iureș a declarat că ”Domnul Negoiță este un om care lucrează în administrație, nu în politică. (Domnul Negoiță are în spate un partid, oameni, o doctrină, a continuat reporterul G4Media.ro) O doctrină? N-am știut. Nu urmăresc. Eu aleg un om cu competențe și puterile lui. (…) Să judec clasa politică nu mă interesează, nu cred că am competența și nu am vorbe pentru asta, nu cunosc.”

Despre cei care au comentat pe Facebook despre implicarea sa, Iureș a întrebat: ”De ce nu le-a venit să creadă? I-ați întrebat?”, iar când i-am expus conținutul mesajelor, Iureș a reiterat faptul că ”Eu nu am treabă cu partidul domnului Voiculescu, eu am treabă cu domnul Negoiță, care este o putere, o competență și are un trecut în administrație, un trecut bun, ceea ce-l recomandă. Asta-i tot.”

Actorul a negat faptul că a primit vreo sumă de bani pentru a se implica în realizarea acestor filmulețe de campanie. Întrebat dacă s-a mai implicat în susținerea altor politicieni, în afară de Blaga și Negoiță, Marcel Iureș a răspuns, râzând: ”Nu-i destul?”