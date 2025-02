Summitul liderilor UE și NATO la Paris: Ursula von der Leyen anunță că Europa ”își asumă pe deplin” partea de asistență militară pentru Ucraina / Scholz, apel la unitate SUA-UE pentru securitatea colectivă

Principalii lideri europeni au participat la Palatul Élysée din Paris, la mini-summitul convocat de președintele Emmanuel Macron în încercarea de a prezenta un front comun în fața inițiativelor americane privind războiul din Ucraina. Summitul vine după ce președintele american Donald Trump l-a sunat săptămâna trecută pe Vladimir Putin pentru a începe discuțiile privind sfârșitul războiului din Ucraina, un demers din care cel puțin deocamdată UE și Ucraina sunt excluse.

UPDATE 22:15 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, tocmai au postat pe rețelele de socializare o reacție identică după reuniunea din această seară de la Paris:

UPDATE 21:58 Olaf Scholz a fost primul lider care a părăsit reuniunea de la Paris, care a fost convocată în weekend, în timp ce Europa se străduia să găsească un răspuns unitar la provocările ridicate de ultimele măsuri de politică externă ale lui Donald Trump, transmite Politico.

Cancelarul german Olaf Scholz și-a exprimat frustrarea față de discuția privind trimiterea de trupe de menținere a păcii în Ucraina la scurt timp după ce a părăsit luni o reuniune crucială cu liderii europeni.

Scholz s-a declarat „deranjat” de dezbaterea privind trimiterea de forțe de menținere a păcii în Ucraina după terminarea războiului, susținând că este „extrem de nepotrivit” să se discute despre aceasta înainte de a se decide asupra unui plan de pace.

UPDATE 21:40 Rusia amenință întreaga Europă, transmite premiera daneză Mette Frederiksen, citată de The Guardian.

Premiera daneză Mette Frederiksen avertizează în mod special împotriva unei încetări a focului care nu ar fi de durată și ar da pur și simplu Rusiei timp să se regrupeze și să atace Ucraina sau o altă țară europeană.

Ea mai spune că niciun acord de pace durabil nu poate fi convenit fără implicarea directă a Ucrainei în discuții.

Ea spune că liderii europeni ar trebui să se concentreze pe ceea ce pot face ca răspuns la discuțiile SUA cu Rusia.

UPDATE 21:14 Polonia poate juca un rol activ în sprijinirea Ucrainei, dar fără desfășurare de trupe, spune premierul Tusk, citat de The Guardian.

Tusk a fost întrebat despre o eventuală desfășurare de trupe poloneze în Ucraina, transmite The Guardian.

El spune că întâlnirea nu a schimbat nimic în viziunea poloneză, dar subliniază importanța sprijinului polonez în logistică și a unui sprijin umanitar mai larg pentru Ucraina.

UPDATE 21:10 Premierul britanic Keir Starmer și-a repetat disponibilitatea de a lua în considerare prezența trupelor britanice în Ucraina în cazul în care se convine asupra unui acord de pace – dar a cerut ca SUA să ofere o garanție pentru orice forță de menținere a păcii.

O „garanție de securitate din partea SUA este singura modalitate de a descuraja efectiv Rusia să atace din nou Ucraina”, a declarat prim-ministrul, vorbind la Paris după discuții de urgență cu liderii europeni.

Starmer va merge la Washington săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu Donald Trump, pentru a „discuta despre ceea ce noi considerăm a fi elementele-cheie ale unei păci durabile”, a adăugat el.

El va vorbi cu Volodymyr Zelenskyy „în zilele următoare” și speră să aibă mai multe discuții cu aliații europeni când se va întoarce din SUA.

UPDATE 21:00 Premierul Poloniei, Donald Tusk, reiterează ideea că orice pace în Ucraina ar trebui să fie justă și durabilă, iar Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții de pace, transmite The Guardian.

El afirmă, de asemenea, că liderii au convenit asupra importanței unei cooperări strânse între UE și SUA cu privire la pașii următori.

Tusk subliniază, de asemenea, importanța relaxării normelor privind cheltuielile, astfel încât cheltuielile de apărare de peste 2% din PIB să fie exceptate de la procedura de deficit excesiv a UE.

Premierul polonez a mai spus că relațiile europene cu SUA se află „într-o nouă etapă” sub Trump, deoarece liderii își dau seama că este timpul ca acestea să devină mai autonome și să crească radical cheltuielile pentru apărare, în timp ce el solicită capacități europene de apărare mai mari.

Donald Tusk a mai spus că toți participanții au avut „opinii similare” cu privire la toate aspectele-cheie din perspectiva poloneză.

El a mai declarat că nu există decizii obligatorii, dar a fost important să se alinieze punctele de vedere ale tuturor aliaților. Tusk a subliniat importanța implicării tuturor aliaților NATO, inclusiv a Regatului Unit, pentru a vorbi pe o singură voce.

UPDATE 20:58 Cancelarul german Olaf Scholz, citat de BBC, continuă spunând că nu ar trebui să existe „nicio împărțire” între SUA și Europa cu privire la responsabilitatea pentru securitatea Ucrainei. El adaugă că finanțarea europeană este în discuție și a propus o „marjă bugetară suplimentară”.

UPDATE 20:50 În ultimele două ore, trimisul Rusiei la ONU a declarat că Regatul Unit și UE nu ar trebui să aibă nicio implicare „de niciun fel” susținând comentariile anterioare ale ministrului de externe Serghei Lavrov.

Acesta s-a întrebat de ce Europa ar trebui să fie invitată dacă „au de gând să scoată niște idei viclene” cu privire la înghețarea conflictului „în timp ce de fapt intenționează… să continue războiul”.

UPDATE 20:30 Pacea „trebuie să fie de durată”, spune premierul britanic Starmer la Paris, citat de Sky News.

This is why I’m in Paris today. pic.twitter.com/12e829Ysed

Prim-ministrul Sir Keir Starmer a împărtășit un scurt clip pe social media din capitala franceză, spunând urmăritorilor „toată lumea vrea un acord de pace” – dar este „trebuie să fie de durată”.

Toată lumea de pe continent „trebuie să facă un pas înainte”, a adăugat el, pentru „securitate colectivă”.

UPDATE 19:40 Întâlnirea dintre liderii europeni de la Paris pare să se fi încheiat, iar cancelarul german Olaf Scholz afirmă în fața presei că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue, adăugând că niciun dictat nu poate fi impus Ucrainei, potrivit BBC.

„Salutăm faptul că există discuții despre un acord de pace, dar pentru noi este clar că acesta nu poate fi un dictat”, a spus el.

Cancelarul a afirmat că dacă statele europene cheltuiesc mai mult de 2 % din PIB pentru apărare, Germania consideră că acest lucru nu ar trebui să facă parte din limitele deficitului bugetar stabilite la nivelul UE.

UPDATE 19:13 Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că țara și, în sens mai larg, regiunea nordică-baltică sunt reprezentate de daneza Mette Frederiksen, insistând că acestea sunt „unanime și rămân puternice în sprijinul nostru pentru Ucraina”.

„Ceea ce aducem la discuțiile de la Paris este că nu ar trebui să aibă loc discuții despre Ucraina fără Ucraina și că sprijinul pentru Ucraina trebuie să fie sporit și accelerat”, a spus el, citat de Sky News.

UPDATE 17:58 Keith Kellogg: „Nimeni nu va impune un acord de pace Ucrainei”

Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că nimeni nu va impune un acord de pace lui Volodimir Zelenski, adăugând că el și Ucraina vor lua această decizie, potrivit Sky News.

SUA vor asculta „puncte de discuție” din partea tuturor, a spus el, adăugând că este de datoria lor să faciliteze garanții de securitate pentru Ucraina.

UPDATE 17:47 Macron a discutat cu Trump înainte de reuniunea liderilor europeni

Președintele francez a discutat cu președintele american Donald Trump înainte de reuniunea de la Paris, potrivit unui oficial al președinției franceze, citat de BBC.

UPDATE 17:42 Marea Britanie și UE „nu pot fi parte” la rezolvarea războiului din Ucraina (diplomat rus)

Ambasadorul Rusiei la ONU a afirmat în fața Consiliului de Securitate de la New York că UE și Marea Britanie sunt „absolut necredincioase față de cuvântul lor”, transmite Sky News.

„Ele nu pot fi parte la niciun viitor acord privind soluționarea crizei ucrainene în niciun caz”, a declarat Vasili Nebenzia.

„Sunt orbiți de rusofobia primitivă, de dorința lor maniacală de a provoca înfrângerea țării noastre, pe câmpul de luptă, folosind ucrainenii care au mai rămas în viață”.

UPDATE 17:27 Se așteaptă ca discuțiile să dureze aproximativ două ore, iar mulți lideri sunt așteptați să vorbească cu presa după aceea, notează The Guardian.

Starmer arrives at the Elysée – seeing Macron very much as a friend, not foe (contrary to his recent predecessors) pic.twitter.com/DN4rfVTwpV

— Alex Taylor (@AlexTaylorNews) February 17, 2025