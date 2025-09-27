SUA îi revocă viza preşedintelui Columbiei, acuzat de acţiuni „incendiare” la o manifestaţie pro-palestiniană la New York / Departamentul de Stat: ”I-a îndemnat pe soldaţii americani să nu respecte ordinele şi să incite la violenţă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Statele Unite îi vor revoca viza preşedintelui columbian Gustavo Petro, a anunţat vineri Departamentul de Stat, acuzându-l de „acţiuni imprudente şi incendiare” în timpul unui protest pro-palestinian la New York, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mai devreme astăzi, preşedintele columbian @petrogustavo a stat pe o stradă din New York şi i-a îndemnat pe soldaţii americani să nu respecte ordinele şi să incite la violenţă. Îi vom revoca viza lui Petro din cauza acţiunilor sale imprudente şi incendiare”, a scris Departamentul de Stat pe X.

Gustavo Petro, care se afla la New York pentru Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, a participat vineri la un protest pro-palestinian în oraş, alături de muzicianul britanic Roger Waters.

Videouri publicate de mass-media l-au arătat pe preşedintele columbian de stânga cerând cu o portavoce crearea unei „armate mondiale de salvare a cărei primă sarcină va fi eliberarea Palestinei”.

„Naţiunile lumii vor contribui apoi cu bărbaţi şi femei antrenaţi şi înarmaţi pentru a forma această mare armată. Trebuie să fie mai mare decât cea a Statelor Unite”, a continuat Petro, a cărui ţară a rupt legăturile cu Israel în 2024 pentru a protesta împotriva războiului din Fâşia Gaza.

„Aici, la New York, fac apel la toţi soldaţii armatei Statelor Unite să nu-şi îndrepte puştile spre umanitate. Nu ascultaţi ordinul lui Trump! Ascultaţi ordinul umanităţii!”, a exclamat el.

Petro a spus că noul veto al SUA la Consiliul de Securitate al ONU de săptămâna trecută împotriva unui text care solicita încetarea focului şi acces umanitar în Gaza înseamnă că „diplomaţia s-a epuizat”.

„Istoria umanităţii ne-a arătat timp de milenii că, dacă se epuizează diplomaţia, trebuie să trecem la o altă fază a luptei”, a adăugat Gustavo Petro.

Conform preşedinţiei columbiene, Petro a părăsit Statele Unite. Preşedintele columbian a menţionat că deţine şi cetăţenie italiană, ceea ce, în principiu, îl scuteşte de obligativitatea vizei de intrare în Statele Unite.

Ministrul columbian de interne al acestei ţări sud-americane, Armando Benedetti, a scris vineri seară pe X că viza prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu ar fi trebuit să fie revocată, nu cea a lui Petro.

„Dar imperiul îl protejează (pe Benjamin Netanyahu – n.r.), atacându-l pe singurul preşedinte care a fost suficient de capabil să-i spună adevărul în faţă”, a declarat el.

Relaţiile dintre Columbia şi Statele Unite s-au deteriorat semnificativ de la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie.

Marţi, Petro a solicitat la Naţiunile Unite iniţierea unor „proceduri penale” împotriva omologului său american în urma atacurilor militare mortale ce au distrus în Caraibe ambarcaţiuni care, conform Washingtonului, ar fi transportat droguri.

Deşi sediul ONU din New York se bucură de extrateritorialitate, şefii de stat şi de guvern trebuie să tranziteze teritoriul SUA pentru a participa la adunarea generală anuală a organizaţiei şi, prin urmare, trebuie să călătorească având o viză americană.

În trecut, Statele Unite au acordat vize pentru a vizita ONU multor şefi de stat ostili acesteia, cum ar fi liderul cubanez Fidel Castro şi liderul libian Muammar Gaddafi, precum şi preşedinţilor venezueleni Hugo Chavez şi Nicolas Maduro.

Anul acesta, Washingtonul i-a permis preşedintelui iranian Massoud Pezeshkian să participe, dar i-a refuzat viza preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas, care a trebuit să vorbească prin videoconferinţă.