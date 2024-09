STUDIU Zborul cu avionul este mai sigur acum decât oricând înainte

Potrivit unui nou studiu, există o șansă la 13,7 milioane ca un pasager de oriunde din lume să moară la bordul unui avion, relatează Euronews.com.

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) din SUA au analizat datele privind pasagerii și decesele la nivel mondial între 2018 și 2022 și au constatat că decesele din avioane au scăzut cu o medie de 7% de la an la an.

Aceste rezultate urmează un model de „îmbunătățire continuă” care a început în 1968, când rata deceselor a scăzut în medie cu 7,5 % pe an, chiar dacă decolau și aterizau mai multe zboruri.

Aceste rezultate vin în contextul în care producătorul american de aeronave Boeing se confruntă cu o serie de probleme tehnice care au forțat compania să oprească zborurile de testare ale modelului 777-9. De asemenea, se pare că Autoritatea Federală a Aviației (FAA) a lansat inspecții la modelul 787 Dreamliner din cauza mișcărilor defectuoase ale scaunelor piloților.

Rata mortalității, cu 36% mai mare în unele țări

Rata incidentelor depinde de țările către și din care zboară oamenii, cercetătorii împărțind țările în trei niveluri de risc scăzut, mediu și ridicat, pe baza înregistrărilor în materie de siguranță aeriană.

Cel mai scăzut risc este reprezentat de grupul de nivel 1, care include Uniunea Europeană, Australia, Canada, China, Israel, Japonia, Muntenegru, Noua Zeelandă, Norvegia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite.

Câteva exemple de țări din grupul de nivel 2 includ Bahrain, Bosnia, Brazilia, Brunei, Chile, Hong Kong, India, Iordania, Kuweit, Malaezia, Mexic, Filipine, Qatar, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Taiwan, Thailanda, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Restul țărilor lumii se află în nivelul 3 sau în grupul cu risc ridicat.

Pentru primele două niveluri, riscul de deces scade la unul la 80 de milioane de îmbarcări de pasageri, conform studiului. Aceste țări reprezintă mai mult de jumătate din cele 8 miliarde de persoane din lume.

„La această rată, un pasager ar putea, în medie, să aleagă un zbor la întâmplare în fiecare zi timp de 220.000 de ani înainte de a suferi un accident mortal”, mai precizează raportul.

Potrivit studiului, riscul de deces este cu aproximativ 36% mai mare pentru țările de rangul 3, dar numărul deceselor este în continuare în scădere.

„Deși [aceste națiuni] continuă să se îmbunătățească în timp, riscul de deces al pasagerilor lor rămâne de multe ori mai mare decât riscul din alte părți”, se arată în studiu.

De asemenea, studiul nu a inclus niciun accident care a fost un atac direct asupra pasagerilor, cum ar fi un atentat sinucigaș cu bombă la aeroportul din Kabul în 2021, care a ucis 170 de afgani și 13 militari americani.

Peste 4.000 de decese din cauza infecției cu COVID într-un avion

Studiul ia în considerare pandemia COVID-19, definită ca perioada cuprinsă între martie 2020 și decembrie 2022. Deși în timpul pandemiei au existat mai puțini pasageri ai companiilor aeriene, cei care au călătorit s-au confruntat cu o „nouă sursă de pericol” dacă erau expuși la virus în timpul zborului.

În acea perioadă, companiile aeriene le spuneau pasagerilor că transmiterea COVID-19 era „aproape imposibilă”, afirmă cercetătorii în studiul lor, chiar dacă chirurgul general al SUA a estimat că 96% dintre zborurile din acea perioadă aveau cel puțin un pasager pozitiv.

În ciuda acestui nou risc, cercetătorii spun că „nu există dovezi că cei care au zburat au suferit un risc mai mare de deces din cauza accidentelor de avion sau a atacurilor decât ar fi fost de așteptat dacă pandemia nu ar fi avut loc”.

„În afara transmiterii la bord a COVID-19, siguranța pasagerilor s-a îmbunătățit considerabil”, se arată în studiu.

În total, lucrarea estimează că aproximativ 4.760 de persoane au murit din cauza contractării unei infecții cu COVID-19 într-un zbor din martie 2020 până în decembrie 2022.

Cercetătorii de la MIT recunosc că este greu de știut numărul exact de decese, deoarece pasagerii care au contractat o infecție după un zbor ar fi putut să o transmită altor persoane care ar fi putut deceda.

„Aceste estimări privind decesele COVID-19 sunt în mod necesar imprecise”, se arată în studiu. „Și, deși folosesc estimări ale parametrilor mai mici, acestea ar putea fi prea mari”.

De asemenea, datele lor nu iau în considerare pasagerii sub 18 ani și nu diferențiază vârsta pasagerilor peste 65 de ani, ceea ce, potrivit cercetătorilor, este important, deoarece mortalitatea crește brusc în cazul persoanelor în vârstă.