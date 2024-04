Studiu: Țigara electronică crește riscul de insuficiență cardiacă / Au fost examinate date de la peste 175.000 de participanți / Cei care au folosit țigări electronice au avut cu 19% mai multe riscuri de a suferi de insuficiență cardiacă

Un nou studiu indică faptul că vapatul poate, de asemenea, afecta inima și crește riscul de insuficiență cardiacă cu 19%, informează Corriere della Sera.

Persoanele care folosesc țigări electronice sunt mult mai susceptibile de a dezvolta insuficiență cardiacă decât cele care nu le-au folosit niciodată. Acest lucru este demonstrat de unul dintre cele mai mari studii prospective realizate până în prezent care a investigat posibilele legături dintre vaping și insuficiența cardiacă. Rezultatele vor fi prezentate în cadrul sesiunii științifice anuale a Colegiului American de Cardiologie.

Insuficiența cardiacă este o afecțiune în care inima nu poate pompa suficient sânge pentru a satisface nevoile organismului. Insuficiența cardiacă nu apare brusc, ci se dezvoltă lent, adesea de-a lungul anilor.

Această afecțiune cardiacă poate provoca internări frecvente în spital, mai ales pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. Țigările electronice cu nicotină sau produsele similare, cum ar fi stilourile de vape, furnizează nicotină sub formă de aerosoli, fără combustie. De când au fost introduse pe piață, în urmă cu aproximativ cincisprezece ani, acestea au fost adesea prezentate ca o alternativă mai sigură la fumat, dar, în realitate, există un număr tot mai mare de cercetări care indică potențialele efecte negative asupra sănătății, inclusiv asupra sănătății inimii.

Cercetătorii de la MedStar Health din Baltimore au folosit date din sondaje și din dosarele medicale electronice ale unui mare studiu național al adulților din SUA, condus de National Institutes of Health (Al of Us), pentru a continua studiul.

Au fost examinate date de la peste 175.000 de participanți (vârsta medie de 52 de ani, 60,5% femei). 3.242 de participanți au dezvoltat insuficiență cardiacă în perioada de urmărire de 45 de luni.

S-a constatat că cei care au folosit țigări electronice au avut cu 19% mai multe șanse de a suferi de insuficiență cardiacă decât cei care nu au folosit niciodată acest dispozitiv. În special, riscul a fost mai semnificativ din punct de vedere statistic pentru tipul de insuficiență în care mușchiul cardiac devine rigid și nu se umple în mod adecvat cu sânge între contracții (insuficiență cardiacă diastolică), care a fost în creștere în ultimele decenii. Rezultatele sunt în concordanță cu studiile anterioare efectuate pe animale, care raportaseră că utilizarea țigărilor electronice poate influența activitatea inimii.

Alte studii efectuate pe oameni au arătat, de asemenea, legături între utilizarea țigărilor electronice și anumiți factori de risc asociați cu dezvoltarea insuficienței cardiace, dar nu au fost concludente în ceea ce privește relația directă dintre țigările electronice și insuficiența cardiacă (probabil din cauza eșantionului prea mic și a organizării lucrărilor).

Cercetătorii au concluzionat că rezultatele noului studiu indică necesitatea unor investigații suplimentare cu privire la impactul potențial al vapatului asupra sănătății inimii, mai ales ținând cont de cât de răspândite sunt țigările electronice în rândul tinerilor. Nu a fost posibil să se determine în mod concludent relația de cauzalitate dintre utilizarea țigărilor electronice și insuficiența cardiacă, însă, dimensiunea mare a eșantionului și datele detaliate privind substanțele utilizate, combinate cu informații despre sănătate, fac din această lucrare una dintre cele mai cuprinzătoare în evaluarea relației dintre vaping și insuficiența cardiacă.