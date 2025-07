AUDIO Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a dat mită de șase ori până să denunțe fapta, în 2012 (Europa Liberă)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Europa Liberă a intrat în posesia unor înregistrări video și audio incluse într-un dosar de corupție care arată că actualul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a oferit în trecut mită reprezentanților unui ocol silvic din județul Iași. Apoi, a devenit denunțător în acest caz și nu a fost pus sub acuzare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În 2012, tânăr afacerist la acel moment, Ciprian Șerban a dat mită de cel puțin șase ori înainte să reclame fapta la Direcția Națională Anticorupție. A făcut-o abia după ce el însuși a fost amenințat că va fi denunțat pentru că nu a respectat un contract câștigat printr-un interpus, scrie Europa Liberă.

Cel care ar fi primit mita de la Șerban, în prezent pensionar, spune astăzi că a fost tras pe sfoară de actualul ministru al Transporturilor.

Șerban este al doilea ministru din Guvernul Bolojan care a scăpat de acuzații de dare de mită după ce a denunțat fapta. Precedentul – fostul vicepremier Dragoș Anastasiu – a demisionat.

În martie 2012, Ciprian Constantin Șerban, pe atunci un tânăr de 26 de ani, intra pentru prima dată în biroul șefului de la Ocolul Silvic Răducăneni – o localitate de frontieră din județul Iași.

Șerban i s-a prezentat funcționarului Vasile Baran ca fiind reprezentantul unei firme care tocmai câștigase licitația pentru lucrările anuale de plantare și îngrijire a câtorva zeci de hectare de pădure din subordinea ocolului.

Valoarea contractului, care fusese atribuit de Direcția Silvică Iași, era de peste 650.000 de lei (aprox. 150.000 de euro la curs de schimb de la acel moment). Lucrările trebuiau finalizate în zece luni.

Firma câștigătoare era Eden Star Forest SRL și era condusă în acte de un anume Claudiu Ioan H., un bărbat din județul Neamț.

De facto, societatea era însă controlată de Ciprian Șerban, actualul ministru PSD al Transporturilor. Acesta avea și ștampila, și cardul firmei, iar adresa societății este și astăzi într-o locuință a fostului socru al ministrului – Mircia Gorghiu, fost director tehnic la Romsilva.

Astăzi, la 13 ani de la producerea faptelor, ministrul Ciprian Șerban spune că a anunțat autoritățile „în momentul în care am constatat că are loc o infracțiune”.

Mita de 3%

Revenind la primele contacte ale lui Ciprian Șerban cu reprezentanții Ocolului Silvic din Răducăneni – din hotărârea judecătorească prin care trei silvicultori aveau să fie condamnați în acest caz reiese că între Șerban și reprezentanții Ocolului Silvic Răducăneni ar fi existat, încă din aprilie 2012, o înțelegere ca lucrările forestiere să fie făcute „cu oameni din zonă”, coordonați de șeful de district Nicolae Balint.

Facturile – emise după realizarea parțială a lucrărilor – erau decontate firmei controlate de Ciprian Șerban.

La rândul său, Șerban promitea, conform dosarului din justiție, că va scoate bani cash din firmă și îi va da lui Nicolae Balint, pentru ca acesta să plătească muncitorii. A și făcut asta, de cel puțin șase ori.

Înainte ca lucrările să înceapă efectiv, Șerban și Balint au avut o discuție în care au stabilit aceste detalii, dar și un procent pentru funcționar. Se întâmpla în aprilie 2012.

Europa Liberă a obținut înregistrarea audio a acelei convorbiri, care a fost probă la dosarul prin care Balint și alți doi colegi de ai săi au fost condamnați cu suspendare pentru luare de mită.

Nicolae Balint: Domnule, gândește-te și mata, fă o ofertă să spun că „da, dle, merită”. Că oricum, e un efort, e benzină care… Papucul ăsta consumă. Am făcut reparații la Papucul ăsta…

Ciprian Șerban: Păi, din cât o să fie, 4%, cum am spus la început.

Nicolae Balint: Îi perfect! Uite, eu cedez, 3%.

Ciprian Șerban: Cât spuneți [neinteligibil] toată lumea mulțumită. Că poate ne mai vedem și la anul și de ce să ne… Poate la anul negociem altfel lucrările de la bun început.

Nicolae Balint: Asta e altă treabă. Aici îs…

Ciprian Șerban: 39 de milioane, nu?

Nicolae Balint: Da, 39

Ciprian Șerban: Aveți 40.

Această discuție a avut loc în aprilie 2012, cu cinci luni înainte de Ciprian Șerban să fi făcut denunț la DNA, în septembrie același an.

Procentul de 3% – redus de la 4% – care se aplica la valoarea facturilor emise după realizarea parțială a lucrărilor – a fost catalogat de justiție ca fiind „mita” încasată de reprezentanții Ocolului Silvic Răducăneni, prin intermediul șefului de district Nicolae Balint.

Hotărârea judecătorească prin care Balint a fost condamnat, rămasă definitivă în 2018, menționează că prima mită s-a dat pentru prima factură emisă de Ocolul Silvic pe numele firmei Eden Star. Factura are data 7 mai 2012.

Atunci, Șerban a mers la Ocol și i-a dat șefului de district „3.800 lei pentru manopera lucrărilor efectuate de muncitorii lui precum şi 114 lei reprezentând 3% comisionul din valoarea manoperei”.

Au urmat alte cinci luni în care actualul ministru al Transportului a procedat la fel.

Pentru factura din 14 mai 2012 – 14.200 de lei + 3% (594,68 lei) pentru șeful de district. Pentru cea din 12 iunie, 14.531 de lei, din care 435 de lei erau cei 3%.

Pentru două facturi din 29 iunie 2012, Șerban a plătit 6.400 de lei, în timp ce pentru ultima factură pe care a achitat-o, cea din 1 august 2012, 34.378,5 lei pentru muncitori și 1.602,96 lei în contul „celor 3%”.

Un judecător de la Tribunalul Iași și alți doi de la Curtea de Apel Iași – care au menținut decizia – au considerat că acele șase plăți au fost șpăgi.

O a șaptea – dată cu știința procurorilor, pe 25 septembrie 2012 – avea să îl scape pe Ciprian Șerban de acuzațiile penale.

În total, reiese din hotărârea judecătorească, Șerban ar fi oferit ca mită suma de 3.442 de lei fără știința procurorilor și alți 600 de lei în timpul flagrantului. Pentru că a denunțat o faptă despre care procurorii nu știau, actualul ministru al Transporturilor nu a fost pus sub acuzare penală nici pentru cele șase plăți precedente.

E unul dintre beneficiile stabilite de Codul de Procedură Penală pentru cei care denunță faptele înainte ca Parchetul să înceapă să le investigheze.

După flagrant, procurorii DNA au considerat că nu doar șeful de district Nicolae Balint, ci și șeful Ocolului Silvic Răducăneni de la acea vreme, Vasile Baran, și inginerul Mihai Grigoraș ar fi fost implicați în acel caz.

Balint a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, Baran la doi ani cu suspendare, iar Grigoraș la un an și șase luni.

Întrebat cum comentează, ministrul a transmis un mesaj succint pentru Europa Liberă:

„Cele două spețe nu se aseamănă. În momentul în care am constatat că are loc o infracțiune, am anunțat autoritățile în drept precum și conducerea Direcției Silvice. Tot ceea ce a urmat a fost în coordonarea acestora.”

A doua „speță” la care se referă ministrul este cea a fostului său coleg, Dragoș Anastasiu, care a demisionat după ce presa a dezvăluit că a dat „șpagă de supraviețuire”, după cum s-a exprimat fostul vicepremier.

Citește tot articolul pe Europa Liberă.