STUDIU: O singură gumă de mestecat ar putea elibera până la 3.000 de particule de microplastic în gură / Autorii studiului: „Scopul nostru nu este de a alarma consumatorii”

Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din California (Los Angeles), care va fi prezentat la reuniunea de primăvară a Societății Americane de Chimie, chiar și o simplă gumă de mestecat poate elibera sute sau mii de microplastice în gură, notează Corriere della Sera.

Guma de mestecat constă dintr-o bază gumoasă, îndulcitori, arome și alte ingrediente. Așa-numitele gume naturale conțin un polimer de origine vegetală, cum ar fi „chicle” sau seva unor copaci, pentru a obține masticabilitatea potrivită, în timp ce alte produse folosesc baze de gumă sintetică fabricate din polimeri derivați din petrol.

Cercetătorii au testat cinci mărci de gumă sintetică și cinci mărci de gumă naturală, toate disponibile în comerț, punând o persoană să mestece șapte bucăți din fiecare marcă. În laborator, voluntarul a mestecat guma timp de patru minute, producând mostre de salivă la fiecare 30 de secunde. Într-un alt experiment, probele de salivă au fost colectate periodic timp de 20 de minute pentru a observa rata de eliberare a microplasticelor din fiecare gumă.

Cercetătorii au măsurat numărul de microplastice din fiecare probă de salivă. Particulele de plastic au fost fie colorate în roșu și numărate la microscop, fie analizate cu ajutorul spectroscopiei în infraroșu, care a furnizat și compoziția polimerului.

Lisa Lowe, printre autorii lucrării, a măsurat o medie de 100 de microplastice eliberate per gram de cauciuc, dar unele bucăți au eliberat până la 600 de microplastice per gram. O gumă cântărește între 2 și 6 grame, ceea ce înseamnă că ar putea elibera până la 3 mii de particule de plastic. Dacă o persoană mestecă între 160 și 180 de bucăți de gumă de mestecat pe an, ar putea ingera aproximativ 30 de mii de microplastice.

Cu toate acestea, este vorba de o cantitate derizorie, în comparație cu numeroasele alte oportunități de a ingera aceste particule, subliniază cercetătorii. De exemplu, alte studii au estimat anul trecut că un litru de apă dintr-o sticlă de plastic conține în medie 240.000 de microplastice.

În cadrul experimentului, majoritatea microplasticelor s-au desprins de gumă în primele 2 minute de mestecat. Dar, potrivit cercetătorilor, acestea nu au fost eliberate din cauza enzimelor din salivă. Mai degrabă, actul de mestecare este suficient de abraziv pentru a face bucățile să se desprindă. După opt minute de mestecat, 94% din particulele de plastic colectate în timpul testelor erau în circulație.

„Obiectivul nostru nu este să alarmăm”, spune Sanjay Mohanty, autorul principal al studiului și profesor de inginerie la Universitatea din California. Științific nu știu dacă microplasticele sunt sau nu periculoase pentru noi. Nu există studii pe oameni. Dar știm că suntem expuși la materiale plastice în viața noastră de zi cu zi și asta am vrut să analizăm”.

Oamenii de știință estimează că oamenii consumă zeci de mii de microplastice (cu dimensiuni cuprinse între 1 micrometru și 5 milimetri) în fiecare an prin alimente, băuturi, ambalaje, acoperiri și procese de producție sau de fabricație. Cu toate acestea, guma de mestecat ca sursă potențială de microplastice nu fusese studiată, în ciuda prevalenței sale enorme.

„Ipoteza noastră inițială a fost că gumele sintetice conțin mult mai multe microplastice, deoarece baza este un tip de plastic”, explică Lowe. În schimb, în mod surprinzător, atât gumele sintetice, cât și cele naturale au eliberat cantități similare”. În plus, conțin aceiași polimeri: poliolefine, polietilen tereftalat, poliacrilamide și polistiren. Cei mai abundenți polimeri pentru ambele tipuri de cauciuc sunt poliolefinele.

Studiul a fost limitat la identificarea microplasticelor de 20 micrometri sau mai mari din cauza instrumentelor și tehnicilor utilizate. Este probabil, potrivit lui Mohanty, caparticulele de plastic mai mici să nu fi fost detectate în salivă și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua potențiala eliberare de plastic de dimensiuni nanometrice din guma de mestecat.

„Plasticul eliberat în salivă este o mică fracțiune din cel conținut în gumă- conchide Mohanty – Așadar, fiți conștienți de mediul înconjurător și nu aruncați guma de mestecat oriunde.”

Dacă guma de mestecat folosită nu este eliminată în mod corespunzător, aceasta este, fără îndoială, o sursă de poluare pentru mediu.