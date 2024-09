Studiu: Cazurile de accident vascular cerebral au crescut cu 70% în ultimii 30 de ani / Valurile de căldură, poluarea și excesul de greutate printre principalele cauze

Hipertensiunea arterială, pulberile în suspensie, fumatul, colesterolul și poluarea domestică, acestea sunt cauzele care duc în principal la accidentele vasculare cerebrale (AVC), a treia cauză principală de deces în lume, scrie Corriere della Sera.

Accidentul vascular cerebral este o leziune cerebrală cauzată de întreruperea fluxului sanguin către creier. Poate rezulta din formarea unui cheag de sânge în interiorul unei artere (accident vascular cerebral ischemic, cea mai frecventă formă) sau din ruperea peretelui unui vas de sânge (accident vascular cerebral hemoragic).

Cu douăsprezece milioane de cazuri în fiecare an (mai mult de trei din patru în țările cu venituri mici și medii) și peste șapte milioane de decese, în 2021 accidentul vascular cerebral a fost a treia cauză principală de deces la nivel mondial, după cardiopatia ischemică și pandemia Covid.

Iar cifrele sunt în creștere, în principal din cauza poluării aerului, temperaturilor ridicate și a factorilor de risc metabolici, precum excesul de greutate și hipertensiunea arterială. Acest lucru a fost dezvăluit de un studiu publicat în Lancet Neurology și bazat pe analiza studiului „Global burden of disease, injuries, and risk factors study” (Gbd), care va fi prezentat la Congresul mondial privind accidentele vasculare cerebrale de la Abu Dhabi din octombrie.

Între 1990 și 2021, numărul persoanelor care au suferit un accident vascular cerebral a crescut cu 70% (11,9 milioane în 2021), decesele cu 44% (7,3 milioane în 2021), iar valoarea globală a handicapului sau a bolii ca urmare a accidentului vascular cerebral a crescut cu 32%, de la 121,4 milioane de ani de viață sănătoasă pierduți în 1990 la 160,5 milioane în 2021.

Accidentul vascular cerebral poate fi prevenit în mare măsură: potrivit autorilor studiului, 84% din povara accidentului vascular cerebral din 2021 poate fi atribuită 23 de factori de risc modificabili, inclusiv poluarea aerului, excesul de greutate, hipertensiunea arterială, fumatul și inactivitatea fizică.

Factorii de risc metabolici, în special excesul de greutate, hipertensiunea arterială și nivelurile ridicate de colesterol rău, contribuie la 66-70% din povara accidentului vascular cerebral în toate țările (date din 2021), urmați de factorii de mediu (poluare, temperaturi scăzute/înalte, expunerea la plumb).

Prin urmare, în 2021, primii cinci factori de risc globali pentru accidentul vascular cerebral sunttensiunea arterială ridicată, poluarea cu particule, fumatul, colesterolul și poluarea menajeră.

„Creșterea rapidă a numărului de persoane care dezvoltă un accident vascular cerebral, mor sau rămân invalizi din cauza unui accident vascular cerebral sugerează că strategiile actuale de prevenire nu sunt suficient de eficiente”, concluzionează Valery Feigin, director al Institutului Național pentru Accident Vascular Cerebral și Neuroștiințe Aplicate de la Universitatea de Tehnologie din Auckland și autor principal al studiului.

O confirmare a legăturii dintre poluarea mediului și acumularea plăcilor în artere (principala cauză a atacurilor de cord și a accidentelor vasculare cerebrale) vine de la un alt studiu al Școlii de sănătate publică Mailman a Universității Columbia. Rezultatele, publicate în JJournal of the American College of Cardiology, arată că expunerea la metale provenite din poluare este asociată cu creșterea acumulării de calciu în arterele coronare (ateroscleroză), comparabilă cu cea cauzată de fumat și diabet.

Ateroscleroza este o afecțiune în care arterele se îngustează și se întăresc din cauza unei acumulări de plăci, care pot restricționa fluxul sanguin și pot provoca cheaguri. Este principala cauză a atacurilor de cord, a accidentelor vasculare cerebrale și a bolilor arterelor periferice, cele mai frecvente forme de boli cardiovasculare.

Expunerea la poluanți de mediu, cum ar fi metalele, este un factor de risc recunoscut pentru bolile cardiovasculare (CVD), dar există puține cercetări privind asocierea sa cu acumularea de calciu în arterele coronare (Cac). Cercetătorii din acest studiu au încercat să determine modul în care nivelurile urinare ale metalelor, biomarkerii de expunere și dozele interne ale acestor substanțe influențează Cac.

Studiul a utilizat date din Studiul multietnic al aterosclerozei, care a urmărit 6.418 bărbați și femei cu vârste cuprinse între 45 și 84 de ani, de diferite rase și fără boli cardiovasculare, pentru a măsura nivelurile de metale din urină. Au fost examinate metalele neesențiale și esențiale (metalele esențiale sunt definite ca fiind cele care se găsesc în interiorul celulelor și sunt necesare pentru supraviețuirea celulelor).

Poluarea cu metale precum cadmiul, tungstenul, uraniul, cobaltul, cuprul și zincul este larg răspândită în activitățile agricole și industriale, de exemplu în fertilizatori, baterii, producția de petrol, sudură, minerit și producția de energie nucleară. Fumul de tutun este principala sursă de expunere la cadmiu.