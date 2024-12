Strategia McLaren pentru 2025: Cum vrea să le învingă pe RedBull, Ferrari și Mercedes

McLaren a câștigat titlul de la constructori după o pauză de 26 de ani, iar acum ambițiile echipei cu sediul la Woking sunt mari pentru sezonul viitor din Formula 1.

Zak Brown, CEO-ul McLaren, a precizat că echipa pe care o conduce își va asuma unele „riscuri curajoase” pentru sezonul viitor, unul în care vrea să realizeze dubla: titlul la piloți, plus cel de la constructori.

Într-un interviu pentru Motorsport.com, Zak Brown spune că nu se mulțumește cu ritmul actual pe care-l are monopostul McLaren, iar ambițiile pentru 2025 sunt bazate pe un design ambițios.

„Intrăm anul viitor cu toate forțele. Cred că acum avem o mentalitate diferită în ceea ce privește încrederea. Echipa este pregătită să-și asume unele riscuri în dezvoltarea mașinii de anul viitor”, spune Zak Brown.

CEO-ul McLaren vorbește despre concurența mare pe care o prevede pentru sezonul 2025, unul în care crede că oricare dintre cele patru echipe (McLaren, RedBull, Mercedes și Ferrari) poate face dubla.

„Concurența este fantastică, Mercedes este acollo, iar Ferrari și RedBull de asemenea. Avem patru echipe care se vor lupta anul viitor și oricare dintre ele ar putea câștiga ambele campionate”, este de părere Brown.

Has @McLarenF1 got something special up its sleeve with the design of its 2025 #F1 car. Some interesting quotes from Zak Brown about what’s coming next year.

„The team is not: ‘let’s just tweak a little here and there.’…We’ve got some stuff on next year’s car that is like… pic.twitter.com/PK1xwcgbxo

— Jon Noble (@NobleF1) December 10, 2024