Stolojan, despre măsurile fiscale: ”Noi la cheltuieli am adoptat întotdeauna cele mai simple şi mai proaste metode” / ”Nu mai facem nicio analiză. Cine are nevoie de bani, cine nu are nevoie, cine e supra-încărcat cu personal…”

Fostul preşedinte PNL Theodor Stolojan a afirmat că trebuie făcută o analiză serioasă a fiecărui sector public, înainte ca viitorul guvern să ia măsuri fiscale. Stolojan a subliniat că, înainte de a fi introdusă o eventuală taxă pe tranzacţiile bancare, trebuie ca guvernanţii să spună de ce au nevoie de aceasta, transmite News.ro.

”Ca să spui că e bună sau rea (taxa pe tranzacţiile bancare – n.r.), trebuie să spui de ce ai nevoie de ea, în primul rând, înainte de a analiza efectul pentru economie. Sigur, căutăm acum mijloace de a creşte veniturile statului, bugetului public. Şi înainte de a căuta noi taxe, trebuie să ne gândim ce sistem de impozite şi taxe avem în prezent, dacă este un sistem în regulă sau nu. Aşa putem discuta, sunt multe genuri de taxe în lume. Ştiţi că, la un moment dat, chiar şi în România, cu vreo câteva sute de ani în urmă, era taxă pe fereastră”, a declarat Theodor Stolojan, sâmbătă, la Digi 24.

Stolojan s-a referit la veniturile şi mai ales la cheltuielile din buget şi a subliniat că, la capitolul cheltuieli, România a doptat cele mai proaste metode.

”În primul rând, ştiţi foarte bine că un buget are două componente: venituri, cheltuieli. Or, noi la cheltuieli am adoptat întotdeauna cele mai simple şi mai proaste metode. Şi vă dau doar trei exemple. Mă rog, s-a propus la un moment dat, chiar ministrul Finanţelor care este astăzi a dat indicaţii la toate ministerele care dispun cheltuieli pe seama bugetului ţării să reducă cheltuielile cu 5%. Sigur că e cea mai simplă măsură. Nu mai facem nicio analiză. Cine are nevoie de bani, cine nu are nevoie, cine e supra-încărcat cu personal, cine dimpotrivă are personal prea puţin, le spunem la toţi să reducem cu 5%. Aţi văzut că astăzi cineva mai în glumă, mai în băşcălie spunea: dar de ce să reducem cu 10% şi să nu reducem cu 20%?”, a spus Stolojan.

Liberalul a arătat şi de ce nu e bine să se taie din cheltuieli la instituţii.

”Se taie cheltuielile curente de întreţinere, consumabile în instituţii. Se taie la investiţii, evident, că e cel mai simplu şi nu produce prea mult deranj public, ca să spun aşa. Dar ia gândiţi-vă ce înseamnă a tăia consumabilele într-un spital, unde ca să faci analize cu computerul tomograf, cu rezonanţa magnetică, ai nevoie de consumabile. Momentul în care ai tăiat, cel mai simplu, consumabilele, care se cheamă cheltuieli de întreţinere, în momentul acela creezi o altă cheltuială extrem de neproductivă, şi anume plătesc salarii la medici care, de fapt, nu pot să-şi facă treaba pentru că nu ai consumabile. Aceleaşi lucru se întâmplă la şcoli, unde am făcut mari investiţii, dotăm şcolile cu computere, cu fel de fel de instrumente moderne şi le tăiem acum cheltuielile curente, pentru că reducem deficitul. Şi în sfârşit, există şi o a treia metodă, iarăşi neprofesionistă, dar aplicată cu multă voioşie, îngheţând salariile şi pensiile. Şi în felul acesta reducem puterea de cumpărare a pensionarilor, a angajaţilor din sectorul public”, a explicat Stolojan.

Theodor Stolojan a arătat şi ce este de făcut în această situaţie, şi anume o analiză serioasă a fiecărui sector public.

”Întrebarea este ce e de făcut totuşi? Ce e de făcut se cheamă întotdeauna o analiză serioasă a fiecărui sector public şi a vedea în ce măsură lucrurile acolo trebuie corectate, trebuie îmbunătăţite. De aici rezultă şi eliminarea de fapt că problema nu e să reduci cheltuielile în general, problema e să reduci cheltuiele neproductive din sectorul public (…)”, a subliniat Stolojan.

De asemenea, Stolojan a precizat că sistemul fiscal din România are multe anomalii şi că trebuie corectat.

”Sistemul fiscal din România, aşa cum spuneam, are foarte multe anomalii. Şi el trebuie corectat într-o gândire de ansamblu. Şi vă dau un exemplu, noi avem o serie de provocări. De exemplu, se extind tot mai mult vânzările de maşini electrice. Deci, presupunem că în următorii ani scad vânzările de motorină de benzină. Noi avem accize foarte mari la motorină. Cu ce vom înlocui aceste accize dacă tot mai mult populaţia trece pe autovehicule electrice, care consumă energie electrică şi nu motorină sau benzină? Deci iată o provocare care stă în faţa sistemului fiscal românesc şi care trebuie regândit (…)”, a afirmat Stolojan.

Theodor Stolojan a criticat, în final, PNL pentru că nu vrea să modifice cota unică.

”Partidul Naţional Liberal spune că nu vrea să modifice cota unică. Dar n-am văzut nicio analiză serioasă, nici în Partidul Naţional Liberal. În etapa actuală, cred că a sosit timpul să modificăm această cotă unică. Eu am susţinut-o, am fost unul dintre cei care am susţinut-o şi am introdus-o la 1 ianuare 2005 ”, a adăugat Stolojan.