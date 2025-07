Noile motoare de F1 din 2026 vor fi un „șoc auditiv” pentru fani, avertizează un inginer Mercedes

Hywel Thomas, directorul diviziei de motoare de la Mercedes-AMG High Performance Powertrains, le atrage atenția fanilor Formulei 1 că vor fi nevoiți să se adapteze la un „peisaj sonor complet nou” odată cu sezonul 2026 al Marelui Circ.

Conform spuselor lui Hywel, publicul va face în 2026 trecerea la monoposturi care, paradoxal, vor avea turații mari de motor în momente în care mașinile nu accelerează.

Vorbim despre un adevărat „șoc auditiv” pentru fanii Marelui Circ.

Conform noilor reglementări, F1 va păstra motorul V6 de 1,6 litri, dar modificările tehnice profunde aduse sistemului hibrid vor transforma radical modul în care monoposturile vor suna pe circuit.

Cea mai importantă schimbare este eliminarea MGU-H, componenta responsabilă până acum de transformarea energiei termice din gazele de eșapament în electricitate.

Fără ea, echipele vor trebui să găsească alte metode de a încărca bateriile necesare funcționării sistemului hibrid.

„În viitor, în momente precum frânarea sau rularea prin viraje, motorul nu va scădea turația, ci dimpotrivă – va funcționa ca un generator, la turații mari, pentru a produce energie”, explică Hywel Thomas.

„Sună contraintuitiv, dar este singura soluție eficientă pe care am găsit-o”, completează oficialul celor de la Mercedes.

„Eliminarea MGU-H duce la o contrapresiune mai mică în turbo. Asta înseamnă un sunet ușor mai plin”, spune Thomas.

„În același timp, doar aproximativ 75% din combustibilul introdus în motor este folosit efectiv pentru propulsie, ceea ce limitează volumul final”, completează Hywel.

Ideea de bază pe care inginerul celor de la Mercedes vrea să o transmită este că în 2026 motorul va funcționa în unele dintre cazuri nu pentru propulsie, ci pentru a produce curent electric.

Această modificare importantă va schimba complet nu doar strategia energetică, dar și comportamentul și senzația sonoră a monoposturilor.

Pentru spectatori, acest lucru poate părea ciudat sau chiar deranjant la început: mașina „urlă” într-un viraj lent fără să accelereze.

Pentru ingineri este însă un compromis necesar pentru a susține noua arhitectură hibridă, care pune accent pe componenta electrică, transmite f1chronicle.com.

