„Medic cu zero operații pe lună, plătit la fel ca cel cu 3-4 pe zi. E corect?” / Cum apreciază managerii ieșeni de spitale inițiativa lui Bolojan de plată funcție de performanță

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conducerile spitalelor din Iași par a aprecia și susține inițiativa premierului Ilie Bolojan de a implementa salarizarea bazată pe performanță în domeniu, scrie Ziarul de Iași.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Conducerile spitalelor din Iași își exprimă susținerea față de inițiativa premierului Ilie Bolojan de a introduce salarizarea în funcție de performanță în sistemul sanitar, considerând-o o schimbare necesară și așteptată de ani de zile.

Reprezentanții unităților medicale atrag atenția că actualul sistem este inechitabil, întrucât un medic care realizează doar câteva intervenții pe an este remunerat la fel ca unul care efectuează mai multe operații zilnic. În opinia lor, o astfel de reformă ar corecta aceste dezechilibre și ar contribui la normalizarea practicii medicale.

Prof.dr. Bogdan Doroftei, directorul medical al Maternității „Cuza-Vodă” din Iași, consideră că inițiativa privind salarizarea în funcție de performanță are un potențial real de a optimiza sistemul medical, dar atrage atenția și asupra unor riscuri care trebuie gestionate cu atenție.

Ar putea duce la tensiuni între colegi, cu impact indirect asupra pacienților – de exemplu, în cazul consulturilor sau al transferurilor între spitale, unde un medic ar putea refuza preluarea unui caz sub pretextul că „oricum altcineva este plătit mai bine pentru același lucru”.

Ec. Carmen Cumpăt, managerul Spitalului de Recuperare din Iași, consideră că inițiativa privind salarizarea în funcție de performanță este binevenită și necesară.

„Are dreptate! Dacă la șefii de secție, la manageri sau la comitetul director există, chiar și într-o formă limitată, indicatori de performanță, în cazul medicilor evaluarea se face pe baza unui ordin actualizat în urmă cu câțiva ani, care are o relevanță redusă. Noi am încercat să introducem câțiva indicatori, dar au fost mai mult de ordin statistic – număr de pacienți operați, internați, externați, sau ameliorați la externare – care, oricum, au o pondere mică în evaluare. Indiferent dacă un medic își atinge indicatorii la nivel maxim sau minim are aceleași drepturi salariale ca oricare alt coleg. O astfel de modificare legislativă ar aduce mai multă echitate și ar stimula calitatea serviciilor medicale”, a explicat aceasta.

La rândul său, dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, spune că măsura nu doar că este necesară astăzi, ci trebuia implementată deja în urmă cu mult timp. El a exemplificat faptul că are, la unitatea medicală pe care o conduce, medici care au în fișa postului intervenții chirurgicale asupra pacienților și nu efectuează niciuna într-o lună. La polul opus, sunt medici care fac și trei sau patru operații pe zi. Salariul lor este aproape identic.

„Asta nu este normal. Actualul sistem de retribuire nu stimulează performanța și nici nu susține calitatea actului medical.”, a precizat medicul.