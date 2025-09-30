Stelian Bujduveanu, după participarea la Timişoara Cities Summit: Indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele – trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, marţi, după participarea la Timişoara Cities Summit, că a constatat că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele – trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport. ”E vital să fim parte din această conversaţie europeană şi să cerem resursele pe care oraşele le merită”, a transmis Bujduveanu, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Am fost la Timişoara Cities Summit, alături de primari din marile capitale europene. Nu e de mirare că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele”, a scris, marţi, pe Facebook, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Acesta povesteşte că primarul Sofiei a împărtăşit că 70% din bugetul oraşului merge pe subvenţii. Primarul Zagrebului a povestit că, în capitala Croaţiei, sunt 3 maşini în medie pe familie şi cât de urgente sunt investiţiile în transport public.
”Şi la Bucureşti ştim bine cum e: trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport. Tocmai de aceea, e vital să fim parte din această conversaţie europeană şi să cerem resursele pe care oraşele le merită. Felicitări, Dominic Fritz, şi echipei Primăriei Timişoara, pentru un eveniment unde vocea oraşelor chiar a contat”, a mai transmis Bujduveanu.
Prima ediţie a Timişoara Cities Summit a reunit politicieni şi experţi din 15 ţări. Inclusiv preşedintele Nicuşor Dan a participat la eveniment.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Nicuşor Dan, la „Timişoara Cities Summit”: Pentru că există „o competiție geopolitică între Europa și alte modele”, poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari
Mai multe secţii de votare din Transnistria, relocate în localităţi controlate de autorităţile moldovene / Poliția din Republica Moldova avertizase cu privire la riscuri majore în zona de securitate, inclusiv „alerte cu bombă şi provocări”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.