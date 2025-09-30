G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Stelian Bujduveanu, după participarea la Timişoara Cities Summit: Indiferent de ţară, provocările…

Stelian Bujduveanu
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Stelian Bujduveanu, după participarea la Timişoara Cities Summit: Indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele – trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport

Articole30 Sep • 55 vizualizări 0 comentarii

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, marţi, după participarea la Timişoara Cities Summit, că a constatat că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele – trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport. ”E vital să fim parte din această conversaţie europeană şi să cerem resursele pe care oraşele le merită”, a transmis Bujduveanu, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Am fost la Timişoara Cities Summit, alături de primari din marile capitale europene. Nu e de mirare că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele”, a scris, marţi, pe Facebook, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Acesta povesteşte că primarul Sofiei a împărtăşit că 70% din bugetul oraşului merge pe subvenţii. Primarul Zagrebului a povestit că, în capitala Croaţiei, sunt 3 maşini în medie pe familie şi cât de urgente sunt investiţiile în transport public.

”Şi la Bucureşti ştim bine cum e: trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport. Tocmai de aceea, e vital să fim parte din această conversaţie europeană şi să cerem resursele pe care oraşele le merită. Felicitări, Dominic Fritz, şi echipei Primăriei Timişoara, pentru un eveniment unde vocea oraşelor chiar a contat”, a mai transmis Bujduveanu.

Prima ediţie a Timişoara Cities Summit a reunit politicieni şi experţi din 15 ţări. Inclusiv preşedintele Nicuşor Dan a participat la eveniment.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, la „Timişoara Cities Summit”: Pentru că există „o competiție geopolitică între Europa și alte modele”, poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari

Articole30 Sep • 655 vizualizări
0 comentarii

Mai multe secţii de votare din Transnistria, relocate în localităţi controlate de autorităţile moldovene / Poliția din Republica Moldova avertizase cu privire la riscuri majore în zona de securitate, inclusiv „alerte cu bombă şi provocări”

Articole26 Sep • 228 vizualizări
0 comentarii

Primarul general interimar al Capitalei: Lucrurile merg foarte bine din punct de vedere al investiţiilor / După Moscova, al doilea cel mai mare sistem centralizat din lume pe termoficare este în Bucureşti / Aş putea să spun – o să fIe extraordinar la iarnă, dar nu o să fie

Articole20 Sep • 3.994 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.