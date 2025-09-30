Stelian Bujduveanu, după participarea la Timişoara Cities Summit: Indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele – trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, marţi, după participarea la Timişoara Cities Summit, că a constatat că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele – trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport. ”E vital să fim parte din această conversaţie europeană şi să cerem resursele pe care oraşele le merită”, a transmis Bujduveanu, transmite News.ro.

”Am fost la Timişoara Cities Summit, alături de primari din marile capitale europene. Nu e de mirare că, indiferent de ţară, provocările seamănă mult între ele”, a scris, marţi, pe Facebook, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Acesta povesteşte că primarul Sofiei a împărtăşit că 70% din bugetul oraşului merge pe subvenţii. Primarul Zagrebului a povestit că, în capitala Croaţiei, sunt 3 maşini în medie pe familie şi cât de urgente sunt investiţiile în transport public.

”Şi la Bucureşti ştim bine cum e: trafic, presiune pe buget şi nevoia de investiţii în transport. Tocmai de aceea, e vital să fim parte din această conversaţie europeană şi să cerem resursele pe care oraşele le merită. Felicitări, Dominic Fritz, şi echipei Primăriei Timişoara, pentru un eveniment unde vocea oraşelor chiar a contat”, a mai transmis Bujduveanu.

Prima ediţie a Timişoara Cities Summit a reunit politicieni şi experţi din 15 ţări. Inclusiv preşedintele Nicuşor Dan a participat la eveniment.