Starul fotbalului din Ucraina, depistat pozitiv – Suspendarea pe care o riscă jucătorul celor de la Chelsea

Mykhailo Mudryk, fotbalistul ucrainean al echipei Chelsea, a fost depistat pozitiv la un control antidoping, potrivit presei locale. Rezultatele probei B nu sunt încă cunoscute.

Jucătorul a picat un test antidoping recent, potrivit rapoartelor din mass-media ucrainene Tribuna şi UA-Football. O substanţă interzisă ar fi fost detectată în proba A prelevată la sfârşitul lunii octombrie.

Rezultatele eşantionului B, care este utilizat pentru a confirma sau infirma analizele iniţiale, ar trebui să fie cunoscute în zilele următoare. Nu au fost făcute publice alte detalii.

Internaţionalul ucrainean în vârstă de 23 de ani (28 de selecţii, 3 goluri) riscă o suspendare de patru ani, prevăzută de UK Anti-Doping în aplicarea liniilor directoare ale Agenţiei Mondiale Anti-Doping (WADA).

În cazul în care nu există intenţia de a trişa şi în funcţie de existenţa sau nu a unei neglijenţe grave, pedeapsa poate fi redusă la doi ani sau mai puţin.

Transferat în 2023 pentru 100 de milioane de euro (inclusiv bonusuri) pe un contract de opt ani şi jumătate, Mykhailo Mudryk nu a convins încă pe nimeni în Anglia.

Enzo Maresca, antrenorul echipei Chelsea, îl foloseşte în principal în Conference League (patru titularizări, trei goluri, trei pase decisive), dar îi limitează drastic timpul de joc în Premier League (o singură titularizare), transmite News.ro.

🚨 BREAKING: Mykhailo Mudryk has been provisionally suspended after testing positive to doping test.

Chelsea confirm that the FA recently contacted Mudryk concerning an adverse finding in a routine urine test.

“Both the Club and Mykhailo fully support the FA’s testing… pic.twitter.com/O5vC92w19D

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024