START înscrieri la L’Étape Romania by Tour de France, ediția 2024 (Parteneriat)

L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon, aflată la cea de-a treia ediție, se va desfășura pe 1 septembrie în București. Race Village-ul din Piața Constituției va fi deschis atât participanților în competiție, cât și însoțitorilor și spectatorilor. Înscrierile la cea de-a treia ediție au fost deschise oficial (https://romania.letapebytourdefrance.com/registration), numărul de locuri fiind limitate. Înscrierea persoanelor cu dizabilități este gratuită.

Turul Franței reprezintă cea mai renumită cursă de ciclism din lume, urmărită în fiecare an cu pasiune de peste două miliarde de fani de pe întreg mapamondul. Evenimentul sportiv devenit legendă a debutat în 1903, iar conceptul L’Étape by Tour de France s-a născut în 1993, din dorința de a da o șansă cicliștilor amatori să trăiască această experiență unică. România s-a alăturat L’Étape by Tour de France în 2022, fiind cea de-a 20-a țară acceptată în această serie de evenimente la nivel internațional.

L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon este singura competiție din România care oferă emoția unei curse de top mondial, destinată tuturor cicliștilor, de la familii cu copii de minimum 8 ani și până la cicliști de performanță. Evenimentul este deschis și pentru pasionații de MTB, iar copiii vor beneficia de un discount de 20%. Cicliștii de performanță care vor răspunde provocării vor beneficia de un clasament dedicat. Suplimentar, înscrierea persoanelor cu dizabilități este gratuită.

„Vă invităm să experimentați un eveniment unic, un adevărat festival al ciclismului și cel mai important eveniment de ciclism din România. Aveți ocazia să trăiți emoția și provocarea specifice marilor campioni ai Turului Franței, să vă bucurați de traseele spectaculoase și de atmosfera de sărbătoare, în centrul Capitalei. Mulțumim tuturor autorităților și sponsorilor care ne susțin în realizarea acestui proiect deosebit și care contribuie la construirea poveștii L’Étape România by Tour de France”, declară Tudor Ștefan MOCUȚA, CEO MPG România, organizator al evenimentului.

Traseele, pornind din imediata vecinătate a Pieței Constituției, de pe Bulevardul Unirii, vor străbate artere importante, precum Calea Victoriei, Bulevardul Kiseleff sau Bulevardul Libertății, și vor avea obiective istorice și de interes, cum ar fi Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Palatul C.E.C., clădirea impozantă a Primăriei Municipiului București, Casa Armatei sau Ateneul Român.

Cele trei trasee ale evenimentului sunt:

City Adventure 14 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2 – se pot înscrie cei care au peste 8 ani

The Ride 42 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1 – se pot înscrie cei care au minimum 15 ani

The Race 85 KM– https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0 – se pot înscrie cei care au minimum 15 ani

Race Village-ul L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon din Piața Constituției va spune tuturor povestea brandului legendar prin intermediul unei expoziții Tour de France și a numeroaselor activări ale sponsorilor, într-o atmosferă relaxantă de festival, care va transforma Bucureștiul, pentru o zi, în capitala ciclismului românesc. Tot aici vor fi organizate și o zonă comercială cu profil sportiv, unde vor fi prezente cele mai importante branduri de echipament și nutriție sportivă, un food court, o zonă de încălzire pentru concurenți, asistență mecanică pentru cicliști, o zonă de masaj, o zonă de premiere cu scenă și numeroase concursuri cu premii realizate de sponsorii evenimentului.

Sâmbătă, 31 august, se vor ridica kiturile de participare din Piața Constituției, iar duminică, 1 septembrie, se va da startul în cele trei curse. Celebrul tricou galben (Yellow Jersey), acordat câștigătorilor, simbol al victoriei, excelenței, pasiunii și hotărârii, va deveni marea provocare pentru cicliștii participanți. Primii trei cicliști amatori clasați în cursa The Race 85 km, la feminin și masculin, se vor califica pentru programul internațional L’Étape Championship și vor primi câte o invitație de a participa la celebra L’Étape du Tour din Franța, cea mai renumită competiție de ciclism din lume dedicată amatorilor.

„Pe 1 septembrie, Bucureștiul va fi gazda celei de-a treia ediții a L’Étape Romania by Tour de France. Începând cu 2022, pasionații de ciclism din România au șansa incredibilă de a trăi o experiență unică în viața lor, în aceleași condiții ca ale Turului Franței. Drumuri total închise, asistență tehnică, susținerea spectatorilor și a fanilor pe tot parcursul cursei… tot ce face să te simți ca un ciclist profesionist!

După două ediții de succes, L’Étape Romania este acum unul dintre cele mai mari evenimente din regiune și, cu siguranță, o cursa de neratat pentru fiecare ciclist pasionat, indiferent dacă este competitor profesionist sau începător. Sunt convins că ediția 2024 va fi una de succes, cu și mai mulți participanți și o atmosferă mai energizantă. Mult succes tuturor pentru pregătirea cursei și ne vedem la start pe 1 septembrie!”, a declarat Antoine QUIERS, Project Manager al seriei de evenimente L’Étape by Tour de France – AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O).

Numeroase companii de top din România s-au alăturat celui mai puternic brand de ciclism din lume. Presenting Partner este Decathlon, iar Sponsor Oficial este Skoda, alături de care s-au implicat, în calitate de sponsori, Dorna și RTPR. Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Powerbar, URSUS, Paste Băneasa, Lindab, Reciclad’Or, Remat Holding, Agriro Fresh, ESX, Black Cab, Terapie pentru mișcare, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Torockoi, Gramofon. Partenerii evenimentului sunt: Primăria Municipiului București, Maya Textil, CPI Security, Drovie, MTB Academy, Bălașa Percussion și VESTA.

Decathlon sprijină acest eveniment pentru al treilea an consecutiv. Anul acesta, pe lângă sponsorizarea tricourilor din kit-ul de participare, Decathlon va fi prezent cu un stand cu accesorii pentru cicliști și un atelier pentru reglaje de ultim moment. Decathlon, cunoscut pentru misiunea sa de a face sportul accesibil tuturor, continuă să promoveze un stil de viață activ și sănătos prin sprijinirea evenimentelor sportive de prestigiu.

„Suntem mândri să contribuim la acest eveniment de referință în ciclismul românesc și să oferim sprijin comunității de ciclism. Credem că avem puterea să mișcăm lumea prin minunile sportului, iar participarea noastră la L’Étape Romania reflectă acest angajament”, a declarat Vicențiu GROSU, Event Leader Decathlon România.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței și Federația Română de Ciclism. Logistica complexă a evenimentului este implementată în parteneriat cu MTB Academy. Europa FM susține evenimentul în calitate de Partener Media Principal, căruia i s-au alăturat G4Media, Revista BIZ, Revista CARIERE, Ziarul BURSA, Romania Journal, KLARMEDIA – Partener monitorizare presă, GabrielSolomon.ro, RIDERSCLUB.ro, SPORTYA.net și Biciclistul.ro.

Suntem încântați să anunțăm că susținem activ Fundația CLOVES Romania prin intermediul evenimentului L’Étape Romania by Tour de France. Copiii cu sindromul CLOVES se confruntă cu multiple probleme de sănătate, inclusiv creșterea excesivă a țesuturilor grase, anomalii vasculare și anormalități scheletice. Tratamentul și gestionarea acestei afecțiuni necesită resurse semnificative și sprijin continuu pe tot parcursul vieții. Prin această inițiativă, dorim să contribuim la conștientizarea problemelor cu care se confruntă copiii din comunitatea CLOVES și vă invităm să îi susțineți la rândul vostru, prin donații pe https://www.sindromulcloves.ro/.

L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon este organizat de MPG România, lider de piață pe segmentul proiectelor sportive adresate participanților amatori, cu o experiență semnificativă, care include organizarea a peste 9.000 de evenimente sportive, pe parcursul a peste 27 de ani de activitate. Conceptul evenimentului L’Étape by Tour de France aparține AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O), Franța, liderul mondial în organizarea curselor de ciclism și deținătorul legendarului brand Tour de France.

Mai multe detalii despre seria globală de evenimente și despre competiția locală se găsesc pe site-ul oficial romania.letapebytourdefrance.com, iar cei care doresc să intre în cursă se pot înscrie în secțiunea REGISTRATION. Informații la zi se găsesc pe profilurile de Facebook: https://www.facebook.com/letaperomania și

Instagram: https://www.instagram.com/letaperomania/.

Despre A.S.O

Datorită prestigioasei competiții Turul Franței, unul dintre cele mai populare evenimente sportive internaționale din lume, clasice prestigioase precum Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne și Paris-Tours, precum și curse pe etape precum Paris-Nisa, Critérium du Dauphiné și Vuelta a España, A.S.O este liderul mondial în organizarea curselor de ciclism, cu 100 de zile de competiție în fiecare an. Globalizarea ciclismului este unul dintre domeniile sale majore de dezvoltare. Cu Turul Arabiei Saudite, Turul Deutschland și organizarea Cursei Arctice a Norvegiei, A.S.O continuă să contribuie energic la creșterea ciclismului ca exemplu de transport durabil pentru centrele orașelor.

Despre L’Étape by Tour de France

L’Étape by Tour de France este lider mondial în evenimente de ciclism cu participare în masă, cu evenimente desfășurate în peste 25 de țări și peste 30 de evenimente globale. L’Étape by Tour de France oferă cicliștilor amatori posibilitatea de a concura sau de a experimenta o etapă de Turul Franței chiar la ei acasă. Turul Franței este cel mai recunoscut eveniment sportiv anual din lume și este o marcă premium pentru ciclism.

Despre MPG România

MPG România, fondată în 1997, este lider de piață și creatoare de tendințe privind marketingul sportiv și managementul de evenimente, cu cel mai mare portofoliu de proprietăți sportive pentru amatori din România. Agenția coordonează peste 1.000 de evenimente sportive pe an, în care combină know-how-ul specializat cu o implementare fără rival, ceea ce oferă experiențe care aduc bucurie oamenilor și soluții personalizate pentru mărci locale și globale.

Detalii despre MPG România se găsesc pe: www.mpg.com.ro.