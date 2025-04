Sportivi transgender: Administrația Trump dă în judecată statul Maine, pe care îl acuză de „discriminare împotriva femeilor”

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat miercuri, 16 aprilie, că Departamentul de Justiție al SUA a depus o plângere împotriva statului Maine. O escaladare a conflictului dintre președintele Donald Trump și acest stat care a refuzat să interzică sportivilor transgender să participe la competițiile feminine, scrie Le Figaro.

Anunțul vine la cinci zile după ce administrația a încercat să taie toate finanțările federale pentru școlile publice din Maine și programul său de cantină școlară din această cauză, în urma unei întâlniri care a avut loc la 21 februarie între Trump și un grup de guvernatori americani.

Pam Bondi a sugerat că prezența sportivilor transsexuali în echipele feminine pune în pericol alte sportive, cerând de asemenea ca titlurile câștigate să fie „returnate” „tinerelor femei care au câștigat de drept aceste sporturi”.

„Ne vedem în instanță”

Trump a criticat frecvent sportivii transgender în timpul campaniei sale. În data de 21 februarie, republicanul a semnat un ordin executiv prin care a exclus sportivii transgender din echipele feminine. Aclamat de susținătorii săi ca restabilind echitatea, criticii săi spun că acesta încalcă drepturile unei mici minorități de sportivi.

În timpul semnării acestui decret, guvernatorul democrat al statului Maine, Janet Mills, i-a spus miliardarului: „Ne vedem în instanță”. „Abia aștept. Asta ar trebui să fie foarte ușor. Și bucurați-vă de viața dumneavoastră de după guvernare, pentru că nu cred că veți fi realeasă vreodată”, a replicat Donald Trump.

Janet Mills, Governor of Maine, is refusing to comply with Trump’s ban on men in women’s sports.

I had to look her up.

Yep – she looks about how you’d expect. 👹 pic.twitter.com/ajhgWRJAmE

— cerwinlive (@cerwinliveIG) February 21, 2025