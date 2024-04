Spitalele din Timișoara, în criză financiară: ”Există riscul de colaps, de fapt, riscul să nu mai putem achiziționa medicamente și materiale sanitare”

Situația financiară a marilor spitale rămâne una critică, în ciuda semnalelor trase în mod repetat de conducerile unităților sanitare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Marile spitale din Timișoara se confruntă, în continuare, cu probleme financiare, iar soluțiile se lasă așteptate.

Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Dorel Săndesc, spune că, până acum, au fost doar promisiuni că situația se va îmbunătăți.

“Situația nu s-a ameliorat, nu au fost luat niște măsuri speciale pentru îmbunătățirea finanțării. Noi rezistăm, am crescut foarte mult serviciile și am atins valoarea de buget, dar situația, în general, a spitalului este critică. Pledăm pentru soluții, propunem soluții, așteptăm și sperăm să se facă ceva. Ministerul are intenția să dezvolte programele sale care să compenseze finanțarea mai ales a spitalelor mari”, spune medicul Dorel Săndesc.

La rândul său, managerul Spitalului CFR, Stela Iurciuc, a declarat că în ritmul actual nu se știe cât vor mai rezista spitalele.

“Nu sunt actualizate valorile cheltuielilor în acest moment. Medicamentele și materialele sanitare au crescut medicamentele, unele de 100% în ultimul an și jumătate. În schimb, tariful pe caz ponderat s-a mărit doar cu 15% respectiv cât ne de casa de asigurări la externare a unui pacient. Există riscul de colaps, de fapt, riscul să nu mai putem achiziționa medicamente și materiale sanitare”, spune Stela Iurciuc.

Managerul Spitalului Județean, Dorel Săndesc, a declarat că problemele majore de subfinanțare sunt la spitalele mari, pentru că aici sunt tratate boli grave, pentru care costurile sunt pe măsură.