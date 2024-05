Spectacolul ”Despre şoareci şi oameni”, la Bacău Fest Monodrame/ Stand-up comedy la finalul zilei

Spectacolul „Despre şoareci şi oameni”, o producţie a Teatrului Municipal Bacovia, va putea fi urmărit, sâmbătă, în cadrul celei de-a XXX-a ediţii a Bacău Fest Monodrame (BFM), transmite Agerpres.

În cea de-a treia zi a festivalului, spectacolul va putea fi urmărit, de la ora 20,00, la Sala Mare. Din distribuţie fac parte actorii: Adrian Ionescu, Eduard Burghelea, Ştefan Huluba, Ştefan Alexiu, Marian Dumitru, Valentin Branişte, Tudor Hurmuz, Mădălina Mihai, Alexandru Bodron, Bogdan Buzdugan. Regia este semnată de Mădălin Hîncu.

Cea de-a treia zi BFM 2024 este deschisă, de la ora 11,00, de conferinţa „Despre misiunea teatrelor naţionale/misiunea teatrelor municipale”. Invitaţi sunt regizorii Alexandru Boureanu – manager al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi Cristian Hadji Culea – directorul Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi. Discuţia va fi moderată de teatrologul Carmen Stanciu.

De la ora 16,00 va fi prezentat, la sala Petru Valter, spectacolul în concurs „Burrnesha („Sworn virgin”) cu Maryna Ivashchenko, producţie Balkan Teater din Brescia.

Tot în concurs este prezentat de la ora 18,00, la sala Cafe, spectacolul „Tea and Milk” cu Edith Alibec, producţie Purple Wave din Bucureşti.

Ziua se încheie cu un spectacol de stand-up comedy susţinut, de la ora 22,00, la Berăria Valhalla, de Mădălina Mihai – actriţă a Teatrului Municipal Bacovia şi Răzvan Vişoiu – ambii finalişti iUmor, alături de Mukinka şi Edi Vacariu, câştigători iUmor.

Timp de cinci zile, între 9 şi 13 mai, Teatrul Municipal „Bacovia” organizează cea de-a 30-a ediţie a Festivalului Bacău Fest Monodrame.

Potrivit organizatorilor, la ediţia din acest an a festivalului, în concursul destinat actorilor/actriţelor s-au înscris 49 de spectacole, iar pentru concursul de dramaturgie au fost trimise 37 de texte.

În urma jurizării în concursul de spectacole de monodramă au fost selectate: „Peştii dorm?”, Teatrul Tineretului Metropolis, Bucureşti – interpretare Bianca Marinescu, „Eva Heyman”, producţie a Teatrului Regina Maria, Oradea, interpretare – Ioana Maria Repciuc, „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă, interpretare – Vitalie Bichir, producţie a Teatrului Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti; „Burrnesha (Sworn virgin)”, de Sara Giacomelli, interpretare – Maryna Ivashchenko, producţie Valbona Xibri din Brescia; „Clown-ul acesta sunt eu”, de András Hatházi, interpretare – Andreea Roxana Bolovan, producţie Teatrul Magic Puppet şi Asociaţia Animation Theater Hub din Cluj-Napoca; „Copilul tuturor”, de Lucia Mărneanu, interpretare – Lucia Mărneanu, produs de Reactor de Creaţie şi Experiment din Cluj-Napoca; „Eu sunt propria mea soţie – Charlotte”, de Doug Wright, interpretare – Gabi Costin, producţie Teatrul Mic din Bucureşti; „Mr. Sandman”, de Federica Bognetti, interpretare – Federica Bognetti, producţie Compagnia Veranda Rabbit din Milano şi „Tea and Milk”, de Edith Alibec, interpretare – Edith Alibec, producţie Edith Alibec şi Purple Wave din Bucureşti.

Prestaţiile din concurs vor fi evaluate de un juriu format din profesionişti ai artelor spectacolului: Maria Rotar, teatrolog şi director artistic al Teatrului Excelsior, Radu Nichifor, regizor şi managerul Teatrului „Maria Filotti” din Brăila şi actorul Nicu Mihoc de la Teatrul Naţional din Târgu Mureş. Juriul va desemna câştigătorul Trofeului Bacău Fest Monodrame.

Juriul celei de-a XI-a ediţii – 2024 a Concursului de Dramaturgie – Monodramă „Valentin Nicolau”, desfăşurat în cadrul Bacău Fest Monodrame, a reţinut în vederea nominalizărilor pentru premii şapte din cele 37 de texte primite: „Exerciţii de timiditate” de Ovidiu Cioclov, „Aproape de lumină” de Bogdan Drumea, „Warszawa” de Anamaria Feraru, „Chirpici” de Alexandra Radu, „I will set this plane on fire” de Teodora Savu, „Egreta neagră” de Florentin Sorescu, „Slava România” de Andrei Velea.

Finaliştii celei de-a XI-a ediţii a Concursului de Dramaturgie – Monodramă sunt: Bogdan Drumea, Alexandra Radu şi Teodora Savu.

Juriul va decide ordinea premiilor în urma vizionării spectacolelor-lectură organizate, pe baza celor trei texte, în timpul festivalului.

Juriul concursului de dramaturgie a fost alcătuit din Monica Andronescu, critic de teatru, redactor-şef al revistei „Artitudini”, Irina Cerchia, critic de teatru, editor şi coordonator al Colecţiei Yorik de la Editura Nemira, şi Doru Vatavului, dramaturg şi regizor.

Bacău Fest Monodrame este o platformă dedicată artelor spectacolului, care încurajează consumul şi schimbul cultural, facilitând totodată întâlnirea dintre artişti şi comunitatea locală.