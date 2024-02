Spania e singura dintre marile țări occidentale care își va menține ajutorul acordat Agenției ONU pentru refugiați palestinieni / A fost una dintre primele țări care a criticat ofensiva israeliană în Gaza

Continuitatea Agenției ONU pentru Refugiați Palestinieni (UNRWA) atârnă de un fir. Un total de 16 țări și-au înghețat contribuțiile în așteptarea rezultatului anchetei privind o duzină de angajați care ar fi colaborat cu Hamas și au participat la atacurile din 7 octombrie împotriva Israelului. Printre ţările care şi-au suspendat finanţarea se numără puteri precum Statele Unite, Germania, Franţa, Italia şi Japonia. Între timp, Spania, obișnuită de luni de zile să mențină o poziție diferită în deciziile care au legătură cu conflictul, a decis să își mențină contribuția în timp ce „urmăreşte îndeaproape” ancheta internă., potrivit Rador Radio România.

Reducerea multor fonduri lasă UNRWA într-o mare incertitudine și, prin urmare, zeci de mii de oameni care primesc asistență, nu numai în teritoriile ocupate, ci și în țările din Orientul Mijlociu care găzduiesc milioane de palestinieni din 1948. Dintr-un total de 1.174 de milioane de dolari (1.083 de milioane de euro) pe care UNRWA i-a primit în 2022, nu va mai primi 745 de milioane, astfel că finanțarea acestei agenții ar urma să fie redusă la 428 de milioane anual.

Primul stat care a făcut pasul a fost Statele Unite, urmate de Canada, Marea Britanie, Japonia, Australia, Finlanda, Olanda, Austria, Germania, Italia, Franţa, Elveţia, România, Islanda, Estonia şi Letonia. Dintre marii donatori care contribuie cu peste 10 milioane de dolari pe an, Spania, Norvegia, Suedia, Danemarca, Belgia, Arabia Saudită, Qatar și Kuweit își mențin finanțarea.

În plus, Comisia Europeană a decis luni să mențină finanțarea, chiar dacă „va stabili următoarele decizii în lumina rezultatului anchetei”. Această poziție a fost primită cu ușurare de către agenție, întrucât Uniunea Europeană e al treilea donator, cu un total de 114,2 milioane în 2022. Prin urmare, țările europene care și-au suspendat participarea vor continua să contribuie indirect prin intermediul Comisiei. Cel puțin până când va exista o nouă revizuire a bugetului alocat UNRWA.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a recunoscut că poziția Spaniei răspunde apelului însuși secretarului general al ONU, care a cerut menținerea finanțării. Totuși, el a recunoscut că „va urmări îndeaproape ancheta internă și rezultatele acesteia”. Executivul spaniol a insistat că aceste presupuse acte ar fi fost comise de 12 dintre cei peste 30.000 de oameni care lucrează la UNRWA.

Albares a dat asigurări că Spania trebuie „să fie acolo unde este cea mai mare nevoie” și, prin urmare, reamintește că ajutorul acordat Palestinei s-a „triplat, ajungând la aproape 50 de milioane de euro”. Ministrul a spus că aceasta include „un organism indispensabil, cum ar fi UNRWA, pentru a putea atenua situația umanitară extraordinară din Gaza”.

Finanțarea pe care Spania o trimite UNRWA nu se realizează exclusiv prin intermediul guvernului central, deoarece o parte din aceasta este realizată de guvernele regionale. Marți, Consiliul municipal din Barcelona a anunțat că va continua să sprijine ajutorul umanitar pentru Gaza; în timp ce Guvernul din Valencia a declarat că „nu va tremura” dacă vor trebui să retragă ajutorul, dar că este un lucru care nu va trebui decis până în iulie, când este programată trimiterea banilor.

Surse din UNRWA Spania recunosc că decizia guvernului spaniol „într-un moment ca acesta este o balon de oxigen”. „Suntem profund recunoscători pentru sprijin. Gaza și cei 6 milioane de refugiați pe care îi ajutăm în Orientul Mijlociu au nevoie de UNRWA ca de un colac de salvare. Suntem mângâiați și uşurați că Spania își menține poziția de sprijin”, au asigurat sursele citate.

Nu este prima dată când guvernul spaniol decide să se distanțeze de poziția altor puteri. Deja la începutul conflictului, Spania a fost una dintre primele țări care a criticat acțiunile ofensivei israeliene asupra Gaza, care a ucis peste 26.000 de oameni. Confruntarea diplomatică a ajuns într-un asemenea punct încât Tel Avivul a decis să-l cheme pe ambasadorul Spaniei pentru consultări și să-și retragă ambasadorul de la Madrid, ca formă de protest. Cu toate acestea, câteva săptămâni mai târziu s-a întors în capitala Spaniei și disputa dintre ambele țări s-a răcit.

Hamas controlează Gaza de aproape 20 de ani, așa că orice tip de acțiune, chiar și acțiune umanitară, are inevitabil permisiunea organizației. Lucru care se întâmplă frecvent atunci când organizațiile de acest tip sunt prezente în conflicte. Ceea ce se investighează acum (și de ce țările au decis să suspende finanțarea) este dacă angajații UNRWA au participat la atacuri. În plus, unele guverne au cerut să se afle dacă agenția a permis Hamas să construiască tuneluri sub instalațiile sale sau a oferit sprijin grupării islamiste în vreun fel.

Între timp, UNRWA a avertizat că, dacă finanțarea nu va fi reluată, nu își va putea continua serviciile și operațiunile în regiune după sfârșitul lunii februarie. Această solicitare a fost susținută de douăzeci dintre cele mai importante ONG-uri umanitare, care avertizează că, dacă aceste suspendări nu sunt inversate, ar putea genera „un colaps complet al răspunsului umanitar din Gaza, deja restricționat”.

„Majoritatea locuitorilor din Gaza depind de UNRWA pentru a supraviețui”, a spus organizația într-un comunicat în care a explicat că 13.000 dintre lucrătorii săi „muncesc neobosit în condiții de neimaginat” în Gaza pentru a furniza ajutor regiunii. În plus, în comunicat, UNRWA a regretat că toți acești angajați umanitari acum „trebuie să plătească prețul pentru presupusele acțiuni ale 12 dintre colegii lor”.

Din 1949, UNRWA a fost responsabilă pentru a oferi refugiaților palestinieni care trăiesc în Cisiordania, Gaza, Siria, Liban și Iordania educație și asistență medicală, precum și hrană și servicii sociale. Finanțarea provine aproape în întregime din contribuții voluntare din partea statelor membre ale ONU și, într-o măsură mai mică, din partea organizațiilor sau fundațiilor private. Totuşi, aceştia nu sunt singurii bani care ajung în Fâșie. Sunt contribuții din partea altor organizații ONU sau chiar la nivel individual al țărilor aliate: atât în ​​ajutor umanitar, cât și pentru finanțarea Hamas, cum este cazul Iranului.

Ministrul iordanian al Afacerilor Externe, Ayman Safadi, și comisarul general al agenției, Philippe Lazzarini, au raportat luni, după un apel telefonic, că „orice deficit de finanțare pentru UNRWA, care constituie principalul colac de salvare din Fâșie, va afecta imediat capacitatea agenției de a furniza servicii umanitare în Gaza”.

