Sorana Cîrstea, calificată în sferturi la Dubai după ce a jucat două meciuri în mai puțin de opt ore

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (locul 89 WTA) s-a calificat, miercuri seară, în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, după ce a învins-o în trei seturi pe americanca Emma Navaro, scor 7-6 (5), 3-6, 7-5. Meciul a avut loc la o distanță de mai puțin de opt ore de la victoria cu Alycia Parks.

Duelul a avut-o învingătoare pe Cîrstea după mai bine de trei ore de joc.

În sferturi, românca, în vârstă de 34 de ani, o va întâlni pe Karolina Muchova (locul 17 WTA).

Cirstea d. Emma Navarro 7-6(5) 3-6 7-5

Incredible match.

3 hours of grueling tennis.

2 matches in 1 day.

Knocked out both world #11 & #9 this week.

✅Back to back Dubai QF

✅3rd Dubai QF

✅24th top 10 win

Left her heart out there…

Sorana is TOUGH.

🇷🇴❤️ pic.twitter.com/OM9Njq8gBr

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 19, 2025