Sorana Cîrstea, în optimi la WTA Dubai după ce a revenit de la 0-1 la seturi

Sorana Cîrstea a făcut miercuri pasul în optimile turneului WTA de la Dubai, competiție de categorie 1000. Ocupantă a locului 89 mondial, Sorana a revenit de la 0-1 la seturi împotriva jucătoarei Alycia Parks.

Americanca Parks (24 de ani – locul 74 mondial) a câștigat primul set, scor 6-3, dar Sorana a avut puterea să revină și să treacă la conducerea partidei.

Cîrstea (34 de ani) s-a impus în următoarele două seturi, scor 6-4, 6-1, iar meciul l-a câștigat după o oră și 55 de minute.

În optimile de la Dubai, pentru Sorana va urma un meci cu Emma Navarro, cap de serie opt la turneul WTA 1000.

Sorana Cirstea comes from a set down to defeat Alycia Parks 3-6, 6-4, 6-1, booking her spot in the round of 16.

First time she’s won back to back matches since returning from injury.

She needs a deep run this week.#DDFTennis pic.twitter.com/11DLRqM6Tm

— Biola Solace-Chukwu (@Beeorlicious) February 19, 2025