Soluția găsită de Școala Gimnazială nr. 280 din București ca să nu mai anunțe public că funcționează în 3 schimburi, adică ilegal: Le-a redenumit 2 și 1 – SURSE

Părinții elevilor de la Școala Gimnazială nr. 280, unde conducerea a decis ilegal ca elevii să învețe în 3 schimburi, au fost înștiințați miercuri seara, că nu vor mai fi trei schimburi, ci „două, dar trei serii”. Elevii vor învăța tot în 3 intervale orare diferite, potrivit surselor Edupedu.ro.

Practic, conducerea școlii doar a redenumit schimburile, dar în fapt situația rămâne neschimbată, iar elevii de clasa a VIII-a vor învăța în al treilea interval orar, de la ora 14 până la ora 20. Redenumirea a venit după ce Edupedu.ro a publicat miercuri un articol în care șeful ISMB, Florian Lixandru a precizat că școala trebuie să reanalizeze situația și să găsească soluții și a dat asigurări că nu se va învăța în 3 schimburi.

Și ministrul Daniel David a precizat că este obligatoriu ca școlile să aibă maximum două schimburi din acest an școlar

Am încercat să contactăm conducerea școlii dar până la ora publicării articolului nu am primit un răspuns

Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 280 din București, sectorul 5, a găsit o soluție inedită prin care să ascundă faptul că elevii vor învăța tot în 3 schimburi, așa cum a anunțat inițial, deși acest lucru este ilegal din acest an, potrivit legii nr. 198/2023.

Școala a anunțat părinții pe grupurile de whatsapp și pe mail că din 8 septembrie vor fi de fapt „2 schimburi dar 3 serii” în care vor învăța elevii. Astfel tot 3 intervale orare diferite de începere a cursurilor au fost stabilite, ceea ce înseamnă că situația nu s-a schimbat cu nimic, ci doar au fost redenumite schimburile: din trei s-au făcut două schimburi doar printr-o reformulare și o unire a schimbului I cu II. Orele sunt identice cu propunerea inițială, care taie din pauzele elevilor și din orele de curs pentru a încăpea în realitate, trei serii de elevi.