Sursa foto: Inquam Photos / Autor: Octav Ganea

Soluția găsită de Școala Gimnazială nr. 280 din București ca să nu mai anunțe public că funcționează în 3 schimburi, adică ilegal: Le-a redenumit 2 și 1 – SURSE

Părinții elevilor de la Școala Gimnazială nr. 280, unde conducerea a decis ilegal ca elevii să învețe în 3 schimburi, au fost înștiințați miercuri seara, că nu vor mai fi trei schimburi, ci „două, dar trei serii”. Elevii vor învăța tot în 3 intervale orare diferite, potrivit surselor Edupedu.ro.

Practic, conducerea școlii doar a redenumit schimburile, dar în fapt situația rămâne neschimbată, iar elevii de clasa a VIII-a vor învăța în al treilea interval orar, de la ora 14 până la ora 20. Redenumirea a venit după ce Edupedu.ro a publicat miercuri un articol în care șeful ISMB, Florian Lixandru a precizat că școala trebuie să reanalizeze situația și să găsească soluții și a dat asigurări că nu se va învăța în 3 schimburi.

Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 280 din București, sectorul 5, a găsit o soluție inedită prin care să ascundă faptul că elevii vor învăța tot în 3 schimburi, așa cum a anunțat inițial, deși acest lucru este ilegal din acest an, potrivit legii nr. 198/2023.

Școala a anunțat părinții pe grupurile de whatsapp și pe mail că din 8 septembrie vor fi de fapt „2 schimburi dar 3 serii” în care vor învăța elevii. Astfel tot 3 intervale orare diferite de începere a cursurilor au fost stabilite, ceea ce înseamnă că situația nu s-a schimbat cu nimic, ci doar au fost redenumite schimburile: din trei s-au făcut două schimburi doar printr-o reformulare și o unire a schimbului I cu II. Orele sunt identice cu propunerea inițială, care taie din pauzele elevilor și din orele de curs pentru a încăpea în realitate, trei serii de elevi.

