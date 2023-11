Soiul de varză „Licurişca”, vechi de peste 100 de ani, ”reînviat” de specialiștii din Buzău / ”Am strâns resurse genetice din toată ţara, (…) de la Buzău până în Bulgaria, în toţi Balcanii

Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău au fost medaliaţi cu aur în cadrul Salonului Inovării şi cercetării UGAL INVENT 2023, pentru performanţa de a ‘reînvia’ soiul de varză „Licurişca”, vechi de peste 100 de ani, în urma unor amănunţite cercetări de arheologie genetică, relatează Agerpres.

Echipa BRGV – Costel Vînătoru, Bianca Muşat, Camelia Bratu, Geanina Negoşanu, Matilda Popescu, Dorel Hoza – a primit distincţia pentru Research regarding restoration of the main identity traits of old Romanian autumn cabbage variety, Licurişca (Cercetare privind restaurarea principalelor trăsături identitare ale vechii varietăţi de varză românească de toamnă – Licurişca).

„Este vorba despre o gală a cercetării organizată de către Universitatea Dunărea de Jos, unde au fost prezentate realizări ale cercetării, inovării româneşti. Noi am participat cu o lucrare care a tratat restaurarea soiului de varză ‘Licurişca’, o lucrare spunem noi de arheologie genetică, pentru că acest soi este considerat unul dintre cele mai vechi soiuri de varză cultivat pe teritoriul României, un soi care a dispărut din cultură, înlocuit din păcate cu altele din import. Noi am încercat să îl readucem la viaţă. Am debutat cu acest program la Congresul Mondial al Horticultorilor de la Angers anul trecut, unde am prezentat o parte din munca noastră depusă pentru restaurarea acestui soi. Acolo lucrarea a fost acceptată pentru a fi publicată în cel mai prestigios jurnal de horticultură a lumii, iar la Galaţi am primit medalia de aur”, a declarat directorul BRGV, Costel Vînătoru.

Soiul de varză „Licurişca”, vechi de mai bine de 100 de ani, se remarcă prin rezistenţa sa, mărimea, dar şi prin calităţile sale ideale în gastronomie.

„Am strâns resurse genetice din toată ţara, în special din zonele în care soiul s-a dezvoltat pentru că a fost cultivat de la Buzău până în Bulgaria, în toţi Balcanii. La noi vorbim de varietăţi de ‘Licurişca’ de Buzău, de Brăila, Ialomiţa sau Bărăgan sau de Prahova, varietăţi dezvoltate în bazinele legumicole respective. Din ele au evoluat altele. Cercetările continuă în sensul în care vrem să restaurăm soiul de varză tomnatică de Buzău, o varietate din ‘Licurişca’, apoi soiul de varză ‘Inimă de bou’, a nu se confunda cu soiul de tomate, varza căpăţânoasă de Buzău, care au avut ca trunchi comun varza ‘Licurişca’. Am strâns aceste varietăţi şi am restaurat acest soi care poate intra în piaţă. Documente despre acest soi găsim de la 1872, la 1896 avem o referire şi cea mai frumoasă descriere o găsim la 1926. Iată un soi vechi care a fost neglijat”, a precizat directorul BRGV.

Pe lângă varza „Licurişca”, cercetătorii BRGV au reuşit în ultimii ani să salveze nenumărate soiuri de tomate dispărute din cultura locală şi naţională şi să aclimatizeze alte soiuri exotice care pot fi cultivate cu succes, în contextul climatic actual.