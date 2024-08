Simonis: PSD Timiș nu vrea izolarea administraţiei Fritz privind proiectele Timişoarei. La Consiliul Judeţean ne dorim colaborare cu partenerii de la PNL

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor şi preşedinte ales al Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a declarat miercuri că social-democraţii locali nu îl vor izola pe primarul Dominic Fritz în ceea ce priveşte proiectele pentru Timişoara, respectând astfel voinţa electoratului la alegerile din 9 iunie, transmite Agerpres.

El a subliniat la Conferinţa Judeţeană a PSD Timiş că formaţiunea sa este prima forţă politică a judeţului, însă este nevoie de colaborare cu celelalte forţe politice pentru a face majoritate, atât la Consiliul Judeţean, cât şi la Primăria Timişoarei, dar şi în localităţile din Timiş.

„PSD Timiş nu doreşte să intre în niciun joc care să însemne izolarea administraţiei Fritz a municipiului Timişoara, deşi matematic s-ar putea face o majoritate împotriva USR şi împotriva lui Fritz, aceasta ar însemna înfrânarea Timişoarei, lipsa de progres a Timişoarei, iar noi nu vrem să câştigăm voturi de pe urma lipsei dezvoltării acestui municipiu atât de important şi drag nouă. Prin urmare, nu vom accesa la niciun plan care înseamnă izolarea lui Fritz sau a USR la municipiul Timişoara. Ne dorim o colaborare, ne-am fi dorit să fie alt primar şi o altă majoritate, timişorenii au ales altfel, nu avem dreptul să îi contrazicem pe timişoreni. Cred că majoritatea trebuie făcută în jurul primarului municipiului Timişoara pentru ca Timişoara să poată să recupereze decalajele faţă de alte oraşe care erau în anii ’90 sau chiar şi în 2000 mult mai puţin importante”, a afirmat Alfred Simonis.

Liderul PSD Timiş a comentat că la Consiliul Judeţean Timiş îşi doreşte o colaborare cu partenerii de la PNL.

„Am avut o colaborare extraordinară cu marea majoritate a liderilor PNL din Timiş. Am avut o colaborare – surprinzător – excelentă cu Vasile Blaga, preşedintele (interimar) al PNL Timiş. Trebuie să recunoaştem că au existat şi primari PNL care au făcut campanie altui sau altor candidaţi. Ei acum mă sună, eu încă mă gândesc dacă să le răspund la telefon. În acelaşi timp, au existat şi lideri politici ai PNL care au făcut campanie unor contracandidaţi şi care ne-au atacat în permanenţă. Ştiţi că nu am reacţionat niciodată la atacuri dinspre PNL. Acum am văzut atacuri dinspre PNL Timiş la adresa premierului şi a PSD naţional. E un soi de ipocrizie pe care o înţeleg cu greu. Vă spuneam că nu am răspuns la atacuri politice până acum şi încă sunt, şi eram şi la vremea aceea, preşedintele Camerei Deputaţilor, deci aveam tribuna necesară pentru a emite păreri. Şi, slavă Domnului, au făcut şi multe greşeli partenerii noştri şi aş fi putut să comentez. Să ştiţi că am şi eu limitele mele până la care mă pot abţine”, a arătat Simonis.