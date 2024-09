Simona Halep revine pe teren – Ziua când va avea loc debutul la turneul WTA de la Hong Kong

Simona Halep se apropie cu pași mari de ora revenirii pe terenul de tenis, fosta lideră WTA urmând să joace în cursul zilei de miercuri la turneul WTA de la Hong Kong, competiție de categorie 125, potrivit site-ului oficial al competiției.

Beneficiară a unui wild card, Simona va da în runda inaugurală peste Arina Rodionova. Sportiva în vârstă de 34 de ani este născută la Moscova, dar reprezintă Australia. Ea ocupă locul 114 în ierarhia mondială.

Halep (33 de ani – 1130 WTA) și Rodionova nu s-au întâlnit până acum în circuitul WTA.

Organizatorii au anunțat programul zilei de marți, iar Simona Halep nu se regăsește printre sportivele care vor evolua. În aceste condiții, meciul Simonei cu Rodionova va avea loc în cursul zilei de miercuri, la o oră ce va fi comunicată ulterior de organizatori.

Imagini cu Simona antrenându-se pe centralul de la Hong Kong alături de Daniel Dobre au apărut deja pe rețelele de socializare.

Ultimul meci oficial disputat de Halep în circuitul feminin a avut loc în luna mai a acestui an, în runda inaugurală de la Trophee Clarins (turneu de asemenea de categorie WTA 125). Atunci, Simona a fost nevoită să abandoneze din cauza unor probleme fizice după ce câștigase primul set cu 7-5, iar în cel de-al doilea era condusă cu 3-2 la game-uri de americanca McCartney Kessler.

Reamintim că Halep a mai jucat un singur meci oficial (în afară de cel cu Kessler) după ce TAS i-a redus suspendarea primită în scandalul de dopaj în care a fost implicată: a pierdut cu Paula Badosa la WTA Miami, în luna martie a acestui an, în runda inaugurală.

WTA Open de la Hong Kong este o competiție încadrată în categoria WTA 125. Turneul are loc pe hard și se dispută în perioada 30 septembrie – 6 octombrie. Întrecerea are premii totale în valoare de $115,000, iar Emma Navarro (locul 8 mondial) este principala favorită a întrecerii.

Imagini cu Simona Halep antrenându-se pe centralul de la Hong Kong

The comeback is even closer now. Simona Halep has arrived in Hong Kong. She had a practice session on Monday preparing for the WTA125 tournament there this week. pic.twitter.com/he4MNRQxs7

— Romanian Tennis (@WTARomania) September 30, 2024