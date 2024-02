Simona Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv contaminat / Fondatorul companiei susține că sportiva caută un țap ispășitor

Simona Halep a dat în judecată compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv care, în opinia ei, a dus la suspendarea sa pe patru ani pentru dopaj. Halep cere daune de peste 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, care operează sub numele de Schinoussa Superfoods, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022 cu Roxadustat, medicament folosit adesea de persoanele cu anemie, relatează Reuters, transmite News.ro.

Roxadustat, care se află pe lista substanţelor interzise de Agenţia Mondială Antidoping, poate creşte hemoglobina şi producţia de celule roşii din sânge, sporind rezistenţa.

Halep, în vârstă de 32 de ani, a declarat că a folosit suplimente Schinoussa în timpul turneului de la Flushing Meadows din 2022 şi că Keto MCT pe care l-a luat a fost contaminat cu Roxadustat, care nu a fost dezvăluit pe etichetă. Dubla campioană de grand slam a declarat că nu a folosit niciodată substanţe interzise şi că neglijenţa Quantum şi afirmaţiile false că suplimentul său era legal i-au afectat cariera şi i-au provocat umilinţă.

Halep cere, de asemenea, daune punitive. Ea a intentat procesul la un tribunal din New York, în Manhattan. Quantum, cu sediul în Scarborough, Ontario, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii pentru Reuters.

Fondatorul său a declarat în octombrie pentru ziarul canadian The Globe and Mail că Halep caută un ţap ispăşitor şi că firma sa a fost transformată în „ţapul ispăşitor”.

Halep contestă suspendarea de patru ani impusă în septembrie anul trecut de un tribunal al Agenţiei Internaţionale de Integritate în Tenis. Deşi a fost de acord că Halep nu a ştiut că suplimentul ar fi putut conţine Roxadustat, tribunalul a declarat că această contaminare nu ar fi putut explica cantitatea de medicament găsită în proba sa de urină din 29 august 2022.

La Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne au avut loc săptămâna trecută audierile în cazul Halep.

„Cred cu adevărat că adevărul va ieşi la iveală şi că ziua în care voi fi pe teren va fi în curând”, a declarat Halep reporterilor.

Halep a câştigat Roland Garros în 2018 şi Wimbledon în 2019.