Sharon Stone, în vârstă de 67 de ani, câștigă mai mulți bani din modeling decât din actorie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sharon Stone vorbește deschis despre situația sa financiară, scrie People. Într-un interviu acordat Business Insider, actrița și producătoarea în vârstă de 67 de ani a recunoscut că câștigă mai mulți bani din modeling decât din filme.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Încă mai fac modeling și încă câștig mai mulți bani din modeling decât din filme”, a declarat ea pentru publicație. „Este încă o parte importantă din realitatea mea.”

Stone a mai spus că, atunci când și-a început cariera de model în anii 1970, voia să devină regizoare, „dar vaginul meu enervant mi-a stat în cale”.

„Pentru că cum ai putea să ai creier și vagin?”, a continuat ea. „Se pare că asta i-a derutat pe mulți.”

Vedeta și-a amintit că a obținut primul său rol în filmul Stardust Memories al lui Woody Allen, în timp ce era plecată la castinguri pentru modeling.

„Nu aveam bani, așa că mergeam cu rolele la toate întâlnirile pentru modeling”, a spus ea.

Un agent de casting i-a spus că se fac castinguri pentru figuranți în film. „Mi-a spus să mă duc la stația de autobuz”, își amintește ea. „Woody stătea chiar la stația de autobuz. Directoarea de casting, Juliet [Taylor, avea un podium în fața stației și se uita la pozele tuturor.”

Ea a continuat: „Așa că m-am dus acolo cu rolele, aveam cu mine portofoliul meu uriaș de model și i l-am arătat. Ea s-a întors și i l-a dat lui Woody, care era în stația de autobuz. Apoi mi-a spus: «Woody ar vrea să te așezi lângă el». Așa că m-am dus cu rolele în stația de autobuz și m-am așezat lângă Woody, el s-a uitat la lucrurile mele, nu a spus nimic, mi le-a dat înapoi și eu am plecat cu rolele. Mai târziu am aflat că am obținut rolul.”

Stone a obținut un rol mic, „Fata drăguță din tren”, în filmul din 1980.

Actrița din „Basic Instinct” a mai vorbit anterior despre situația sa financiară în 2024. Într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, Stone și-a amintit că și-a pierdut economiile de-o viață după ce a suferit un accident vascular cerebral în 2001, care a dus la o hemoragie cerebrală de nouă zile și a determinat-o să se retragă din Hollywood.

„Aveam 18 milioane de dolari economisiți datorită succesului meu, dar când m-am întors la contul meu bancar, totul dispăruse”, a declarat ea pentru publicație. „Frigiderul meu, telefonul meu – totul era pe numele altor persoane. Nu mai aveam niciun ban.”

Vedeta a mărturisit că, în loc să se simtă „amărâtă”, a ales să se concentreze pe aspectele pozitive.

„Am decis să rămân în prezent și să las totul în urmă”, a recunoscut ea. „Am decis să nu mă agăț de boală, de amărăciune sau de furie. Dacă muști din sămânța amărăciunii, ea nu te va părăsi niciodată. Dar dacă ai credință, chiar dacă acea credință este de mărimea unui grăunte de muștar, vei supraviețui.”