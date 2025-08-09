Serviciul de securitate al Ucrainei afirmă că a lovit un depozit de drone rusești

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) afirmă că a lovit un „centru logistic în care sunt depozitate drone Shahed gata de utilizare și componente străine pentru acestea”, transmite Sky News.

Acesta adaugă că depozitul era situat în Republica Tatarstan, la est de Moscova.

Dronele Shahed sunt furnizate Rusiei de Iran și joacă un rol important în atacurile nocturne ale Moscovei asupra Ucrainei.

Acestea sunt denumite „drone sinucigașe”, deoarece sunt trimise către ținte, explodând la impact.

Conform unor rapoarte, drona a fost utilizată pentru prima dată de gruparea Houthi, înaintea Rusiei.

Se pare că aceste drone costă între 20.000 și 50.000 de dolari, ceea ce le face o metodă relativ ieftină de atac.