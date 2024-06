Selfie regal cu Taylor Swift / Artista s-a fotografiat cu prinţul William, prinţul George şi prinţesa Charlotte la Londra

Taylor Swift a făcut un selfie regal perfect înainte de concertul său de la Wembley, pozând alături de prinţul de Wales şi de doi tineri fani ai muzicii sale, prinţul George şi prinţesa Charlotte, relatează bbc.com, citată de News.ro.

Palatul Kensington a postat pe X o fotografie a trioului regal împreună cu artista, în culise, înainte de concertul de vineri seară.

„Mulţumim Taylor Swift pentru o seară minunată!”, se arată în mesajul de lângă fotografie.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024

Pentru prinţul William, faptul că şi-a dus cei doi copii mai mari la cel mai important spectacol din oraş a fost o modalitate de a câştiga „maximum de puncte de tată” cu ocazia împlinirii a 42 de ani. A fost o săptămână încărcată pentru el, deoarece tocmai sosise cu avionul din Germania, unde a asistat în seara precedentă la meciul Angliei cu Danemarca de la Euro 2024.

Swift a postat apoi un alt selfie, în care iubitul ei Travis Kelce i s-a alăturat grupului. ” La mulţi ani M8! Spectacolele de la Londra au un început splendid”, se arată în mesajul ei.



Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Taylor Swift (@taylorswift)

Catherine, prinţesa de Wales, a rămas acasă cu prinţul Louis, în vârstă de şase ani.

Prinţul William şi senzaţia pop Swift, în vârstă de 34 de ani, se cunosc de peste un deceniu. În 2013, amândoi au urcat pe scenă la un eveniment caritabil la Palatul Kensington pentru a interpreta Livin’ On A Prayer cu Jon Bon Jovi.