Prinţul William a publicat o fotografie rară cu Kate Middleton pentru Ziua Îndrăgostiţilor

Prinţul William a postat pe reţelele de socializare o fotografie cu el şi prinţesa Kate. El a însoţit imaginea cu o simplă inimă roşie, pentru a-i arăta afecţiunea de Ziua Îndrăgostiţilor, transmite News.ro.

Fotografia, care îi arată zâmbind într-o pădure, provine dintr-un videoclip publicat online în septembrie, atunci când prinţesa anunţa că şi-a încheiat tratamentul de chimioterapie pentru cancer.

În această înregistrare video, publicată online la 9 septembrie, Kate şi William şi-au prezentat propria poveste despre boala prinţesei. Ei au descris, de asemenea, modul în care au făcut faţă bolii împreună cu copiii lor.

La jumătatea lunii ianuarie, Kate a anunţat că boala ei este în remisie. Ea şi-a reluat angajamentele oficiale treptat, la sfârşitul anului 2024. În 14 ianuarie, ea a vizitat spitalul Royal Marsden, unde a fost tratată, pentru a mulţumi personalului.

Totuşi, Kate nu va participa la ediţia din acest an a premiilor BAFTA. Ea şi soţul ei nu vor participa la ceremonia care va avea loc duminică, 16 februarie, la Londra, în cadrul căreia vor fi premiate cele mai bune filme lansate în 2024.

Prinţesa de Wales a publicat în 3 februarie un nou portret, realizat de fiul ei în vârstă de 6 ani, Prinţul Louis, pentru a marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului.

