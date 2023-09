Șeful instituției de stat concediat pentru că nu a închis un azil insalubru din Mureș a fost repus în funcție. Deputat USR: Incredibil cât de repede se mișcă administrația publică pentru o decizie favorabilă unui special

Cristian Viorel Răduț, fostul șef al Agenției Județene pentru Plăti și Inspecție Socială Mureș (AJPIS), fusese concediat în 28 iulie pentru că instituția sa a închis ochii la abuzurile dintr-un azil, a fost repus în funcție după o decizie a unei instanțe și o decizie administrativă, anunță deputatul USR Alin Apostol.

Răduț fusese eliberat din funcţie și mutat pe un post de execuţie pe durata cercetării administrative, anunța în 28 iulie Prefectura Mureş. Motivul concedierii era faptul că AJPIS Mureș nu a sancționat neregulile găsite de Centrul de Resurse Juridice la Centrul rezidențial din localitatea Bărdești, persoane cu dizabilități erau ținute în condiții inumane.

Cristian Viorel Răduț a fost repus în funcție după ce Tribunalul Mureș a suspendat decizia de demitere, potrivit lui Alin Apostol. Imediat, ca urmare a hotărârii instanței, direcția de resurse umane de la AJPIS Mureș l-a reîncadrat ca director executiv.

”Este incredibil cât de repede se mișcă administrația publică pentru o decizie favorabilă unui special al sistemului”, a scris Alin Apostol într-un comunicat.

Context. În urma controlului întreprins în iulie de către reprezentanții Centrului de Resurse Juridice la Centrul ”Căsuța Lu’ Min” din comuna Sântana de Mureș, sat Bărdești, toate organele de control mureșene s-au prezentat la fața locului.

Este vorba de aceleași instituții care verificaseră în urmă cu două săptămâni toate centrele rezidențiale pentru vârstnici, copii și persoane cu dizabilități. La acea dată, nu au fost identificate probleme deosebite în județ, singura neregulă fiind constatată la centrul de la Platoul Cornești care aparține de aceași asociație din care face parte și centrul din Bărdești, Asociația ”Re-Min”.

Centrul adăpostea mai multe persoane decât era autorizat, iar la subsol și într-o anexă a bucătăriei, neiluminate, erau ținute alte 7 persoane în condiții greu de imaginat: murdare, deshidratate, flămânde, înconjurate de deșeuri, pe saltele insalubre și într-un miros de nesuportat, potrivit inspectorilor guvernamentali.

DSP Mureș a aplicat și o amendă pe lângă celelalte măsuri, anunță directorul instituției, Iuliu Moldovan: „Ne-am deplasat si noi, Direcția de Sănătate Publică, la fața locului cu o echipă de inspectori. Din păcate, lucrurile s-au confirmat, condițiile în care stăteau cele 5 persoane (de la subsol) erau total neconforme. În total erau 30 de persoane. Era depășită și capacitatea. El era autorizat pentru 20, motiv pentru care s-a făcut o evaluare a acestora de către toate autoritățile competente. Noi am luat măsuri pe partea noastră. Am aplicat o sancțiune contravențională de 40.000 de lei și am interzis desfășurarea activității în acel subsol.”

Licența de funcționare a Centrului din Bărdești a fost retrasă, în urma acestor controale, de către Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dezabilități (ANPDPD).