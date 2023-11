Șeful HBO recunoaște că a folosit conturi false pe rețelele de socializare pentru a-i ataca pe cei care criticau emisiunile rețelei/ Casey Bloys spune că „ideea sa foarte proastă” a venit în timp ce lucra de acasă în timpul pandemiei

Șeful HBO, Casey Bloys, a recunoscut că a creat conturi fictive pe rețelele de socializare pentru a respinge criticile la adresa emisiunilor rețelei, descriind gestul drept o „idee foarte proastă de a-mi descărca frustrarea”, scrie FT.

„Vreau ca serialele să fie grozave… este foarte important pentru mine ce credeți despre seriale. Așa că gândiți-vă la această mentalitate și apoi gândiți-vă la 2020 și 2021, eu lucrez de acasă și petrec o cantitate nesănătoasă de timp răsfoind Twitter”, a declarat joi Casey Bloys, directorul executiv al televiziunii HBO, reporterilor. „Și îmi vine o idee foarte, foarte proastă pentru a-mi descărca frustrarea”.

Bloys, un director media respectat, căruia i se atribuie succese precum The White Lotus și Succession, a fost criticat săptămâna aceasta după ce mesajele pe care le-a trimis au fost scoase la iveală în cadrul unui proces de concediere abuzivă intentat împotriva HBO de către un fost angajat.

Potrivit unui articol publicat în Rolling Stone, Bloys și echipa sa au creat conturi false pe Twitter, site-ul de socializare cunoscut acum sub numele de X, pentru a se răzbuna pe criticii de televiziune online în 2020 și 2021.

Vorbind la eveniment de presă al HBO programat anterior la New York, Bloys și-a cerut scuze pentru gafa făcută, adăugând că de atunci a început să le trimită mesaje direct jurnaliștilor pentru a-și exprima reacțiile.

Bloys a fost o mână sigură la HBO în timpul unei perioade tumultoase la rețea, după ce aceasta a fost vândută de două ori în decurs de cinci ani, ca parte a două megafuziuni media.

Când compania de telecomunicații AT&T a achiziționat Time Warner, compania mamă a HBO, în 2018, șeful de lungă durată al rețelei, Richard Plepler, a plecat după conflicte cu noua conducere. Însă Bloys a rămas și a continuat să producă emisiuni premiate pentru postul de televiziune de prestigiu.

În 2022, Warner a fuzionat cu grupul media Discovery, punând HBO sub același acoperiș cu programele de televiziune de tip reality show și oferindu-i lui Bloys un nou șef: șeful Discovery, David Zaslav.

HBO a fost piesa centrală a serviciului emblematic de streaming Max al grupului combinat Warner Bros Discovery, care încearcă să concureze cu rivalii mai mari Netflix și Disney.

Warner Bros Discovery avea 96 de milioane de abonați la streaming la sfârșitul lunii iunie, în timp ce HBO a primit 125 de nominalizări la premiile Emmy în acest an, mai mult decât orice altă rețea.

Compania-mamă a pierdut 1,2 miliarde de dolari în al doilea trimestru, în condițiile în care veniturile au scăzut cu 4% față de anul trecut, la 10,4 miliarde de dolari. Sub conducerea lui Zaslav, Warner Bros Discovery s-a concentrat pe austeritate în ultimul an, o strategie despre care spune că dă roade. Warner spune că Max va fi profitabil în SUA în acest an.