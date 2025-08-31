Ședință a coaliției de guvernare, duminică, pentru măsurile de reformă a administrației publice: 40.000 de posturi ar putea fi tăiate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul se reunește duminică într-o nouă ședință, pentru a adopta măsurile de reformă a administrației publice, după ce vineri, când au fost adoptate alte 4 pachete de reformă, nu a reușit să ajungă la un acord pe aceste măsuri.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tot duminică are loc și o ședință a coaliției pentru a definitiva aceste măsuri, în jurul orei 13, potrivit Economedia. Guvernul ar urma să se reunească în ședință în jurul orelor 16-17.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a precizat vineri că proiectul privind reforma administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței pentru că mai sunt chestiuni în discuția partidelor. „Se va relua discuția cu o coaliție duminică, după care va urma o nouă ședință de Guvern”, a spus ea.

Ce prevede reforma administrației locale

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat că, în urma negocierilor pentru definitivarea pachetului 2 de măsuri fiscale, se va efectua o tăiere „de aproximativ 20 şi ceva la sută” pe organigramele autorităţilor locale, subliniind că vor fi reduse un număr total de 40.000 de posturi.

„Se propune reducerea numărului de posturi din administrația locală, dar printr-un sistem pe care noi îl considerăm corect și aplicabil. Nu propunem reducerea de posturi în mod uniform, la toate UAT-urile (unități administrativ-teritoriale). Va exista un procent de reducere de aproximativ 20 și ceva la sută, dar asta înseamnă că acolo unde autoritatea locală, până acum, a funcționat sub limita maximă de posturi și a gestionat organigrama eficient – cu mai multe posturi vacante – se vor putea desființa doar posturile vacante. Așadar, vom avea multe primării din care se vor elimina exclusiv posturile neocupate. În schimb, acolo unde organigrama este plină, reducerea va presupune o reorganizare a instituției, iar unii angajați vor trebui să plece. Acolo reducerea de 20-25% va însemna automat restructurare. Cei care sunt foarte buni îşi vor găsi loc în altă parte. Această reducere de personal este în favoarea autorităților locale și înseamnă eliberare de presiune bugetară acolo unde e vorba de personal angajat”, a spus ministrul.

El a subliniat şi o reducere de aproximativ 57% a numărului de posturi din cabinetele aleșilor locali și ale demnitarilor aleși la nivel national, de la aproximativ 10.700 de posturi până la aproape 6.000 de posturi.

Guvernul a adoptat vineri al doilea pachet de măsuri fiscale, care include reforma pensiilor speciale, noi modificări fiscale, guvernanța corporativă, reforma sănătății, tăieri la ASF, ANRE și ANCOM. Vezi detaliile aici.

Guvernul îşi va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru angajarea răspunderii Guvernului va avea loc luni, 1 septembrie, de la ora 19:00.

Termenul pentru depunerea amendamentelor este luni, până la ora 9:00.

Guvernul şi-a asumat, în 7 iulie, răspundere pe primul pachet de măsuri fiscal-bgetare pentru reducerea deficitului, iar parte dintre prevederi au intrat în vigoare la 1 august.

Al doilea pachet ar fi trebuit adoptat mult mai repede, însă a fost amânat din cauza neînţelegerilor din coaliţie.